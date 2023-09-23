屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 由長實及新地合作發展的屯門飛揚1期，將以先到先得形式，於明日（24日）推出最後70伙應市，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，該盤現提供3種建築期付款，基本折扣均為樓價15%，另特設「租置賞建期」付款計劃 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 今日 九龍城文曜首批「蝕本價」推 折實價$598.8萬入場 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 2023/09/02 黃大仙薈鳴市區單幢盤 主打開放式至2房 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 2023/09/02 天水圍YOHO WEST 基座接駁輕鐵 提供1,393伙 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 2023/09/02 薄扶林VICTORIA COAST 戶戶望海 設度假酒店式會所 掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 2023/09/02 掃管笏凱和山設分層及洋房 本月中開售 一手市場 飛揚1期 長實 新地