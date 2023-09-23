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屯門飛揚1期明賣最後70伙 2房折實$563.3萬起

置業家居 2023/09/23

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由長實及新地合作發展的屯門飛揚1期，將以先到先得形式，於明日（24日）推出最後70伙應市，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，該盤現提供3種建築期付款，基本折扣均為樓價15%，另特設「租置賞建期」付款計劃

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欄名 : 新盤速遞

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