第四季按息難回落 市場氣氛料受影響

本周聯儲局一如市場預期，維持聯邦基金利率不變，估計本港最優惠利率暫時不會受美息推動上升。但市場開始有聲音討論，如果拆息持續高企，即使美息見頂，本地最優惠利率都有上升壓力。未來一段時間，相對高息環境都可能影響市場氣氛。

雖然本月美息維持不變，但至目前為止，尚不可確定美國加息周期已經完結，個別聯儲局官員一直維持較鷹派的立場，早前的聯儲局「點陣圖」亦反映，整體上聯儲局官員認為年底前尚有加息一次的需要。

拆息高企 銀行加新造按息紓壓

而在本月聯儲局開會之前，本地銀行已陸續上調新造按息，由「P（6.125厘）減2.5厘」調整至「P減2厘」水平，新造按息由3.625厘升至4.125厘。推動銀行加息的主要原因，一般認為是與拆息高企有關。近日一個月拆息高於5厘，理論上完全依靠同業拆借融資的話，銀行按揭業務會「做一單、蝕一單」。調整按息，對銀行來說可紓緩按息太低帶來的問題。

銀行調整新批按揭利率，並不會影響既有的按揭客戶。小業主如在數年前取用按揭，H按鎖息為P-3厘的話，現時仍會維持以3.125厘計算按息。對銀行來說，上調新批按揭按息，無從改善大批既有按揭的回報。因此有人估計，在拆息如長時間高企，銀行或需上調最優惠利率，以改善整體的按揭組合回報。

租客沒有急迫感入市

現時難以判斷銀行在未來一段時間上調最優惠利率的機會，但至少可以確定的是，現時相對高息的情況會維持一段較長時間。所謂相對高息，有兩層意思。其一是實際按息，現時按揭利率（約4厘）高於通脹率（1.8%），扣除通脹的實質利率2厘多，不比過去10年曾經出現實質負利率的時間，借錢賣樓，借款人少了債務被通脹蠶食的優勢。其次是極低風險的銀行定期存款利率也逾4厘，高於租金回報率的2.1%，不單降低長綫投資者入市的誘因，也減少了租客轉租為買的急迫感。當然租賃需求如進一步上升，推高租金回報的話，會改善市場氣氛，但此需要時間。

展望未來，利率是否進一步上升非個別市場參與者可以左右，但有需要置業的買家在作出入市部署前，宜小心計算按息如果持續上升，對自己財務狀況的影響，才好作出入市決定。

▲ 拆息高企，本地銀行已陸續上調新造按息；市場人士更估計，銀行或需上調最優惠利率，料影響未來一段時間的入市氣氛。