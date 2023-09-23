吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 孟沙（Bangsar）為馬來西亞吉隆坡的傳統豪宅區，區內現時正有大型綜合體Alfa Bangsar在港推售，設有178伙1房至2房單位，當中1房戶折合入場價約$179餘萬港元，整個項目預計於來年第二季 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 2023/09/16 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 2023/09/09 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 2023/09/02 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 2023/08/26 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 2023/08/19 英國倫敦東南部Lombard Square在港推售 1房售價$367萬起 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產 豪宅