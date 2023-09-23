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吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起

置業家居 2023/09/23

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孟沙（Bangsar）為馬來西亞吉隆坡的傳統豪宅區，區內現時正有大型綜合體Alfa Bangsar在港推售，設有178伙1房至2房單位，當中1房戶折合入場價約$179餘萬港元，整個項目預計於來年第二季

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欄名 : 海外置業

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