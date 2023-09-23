國際賽部分候選名單 置業家居 2023/09/23 分享： 分享： 【焦點一】英國Pleural 自主清肺黏液 由倫敦皇家藝術學院和帝國學院學生合作研發的自主黏液管理設備Pleural，適用於400萬名患有氣道黏液衰弱症的英國人。傳統上由物理治療師協助完成的程序，今天已 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 家居頭條 相關文章 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 今日 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 你可能感興趣 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 今日 01:00 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 最新專欄文章 更多 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 今日 James Dyson Award 2023 「E-COATING外牆塗料」榮獲設計獎 能減少耗電及抵禦高溫 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 2023/09/09 智能燈飾系統 輕鬆控制氣氛 創意燈飾推介 2023/09/09 創意燈飾推介 其他用燈貼士 2023/09/09 其他用燈貼士 貓奴家居 設計小貼士 2023/08/26 貓奴家居 設計小貼士 香港中文大學 Dyson