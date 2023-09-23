【焦點一】英國Pleural 自主清肺黏液

由倫敦皇家藝術學院和帝國學院學生合作研發的自主黏液管理設備Pleural，適用於400萬名患有氣道黏液衰弱症的英國人。傳統上由物理治療師協助完成的程序，今天已

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