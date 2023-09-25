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世界盃外圍賽

副刊版 2023/09/25

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中國隊在世界盃外圍賽的表現，繼續令球迷失望，球迷的抱怨也不是沒道理的。就以近幾場賽事來看，輸給戰火中都沒時間練波的敘利亞，以至幾十年都沒贏過中國的馬來西亞隊，搞不成，現在都由亞洲二流隊再跌成三、四流了。

不斷更換主教練，似乎亦難以扭轉乾坤。事實上，過往嘗試解釋國足隊表現差的藉口，現在都基本上不成立。例如說亞洲人不適合踢足球，或全國足球人口基數低（指參與足球運動人口，不同於全國統計人口），單看南韓和日本的表現，就否定了這理由。另一說法，是沒效法日本那樣輸入更多歸化球員，短時間內增強代表出賽球員實力。但看現在國足的歸化球員比例，都去到起碼有七名了，但踢出來仍是一盤散沙，歸化的高手像發揮不了。

還是老問題，像一個李約瑟式的提問：為何中國那麼多人，但找出一隊能踢出國際水平的足球隊卻那麼難？

問一些足球界人士，可能還是有些潛藏的系統性原因的。因為很明顯，除女排之外，這種團體球類運動，中國代表隊向來確是差強人意，特別是最受注目的足球。體育教練說，過往全國選拔體制下，中國運動員傾向強於單打獨鬥，即可以一個人閉門苦練的項目。最好是日復日重複某些動作，再配合先天體能或身形的某些優勢，像舉重、體操、長跑等，甚至乒乓某程度上也屬這類型。

但球類團隊運動性質非常不一樣，個人技術和毅力只佔一部分，有更多的如隊員默契、領隊策略需要配合，不可以用簡化的機械式操練和管理行事。球員的心態也很影響，他覺得中國球員上場時雖是夠拼命，但心態卻像交差，過於表現自我，而沒有真正融匯成一整隊球隊去發揮。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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