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為何要補充益生元？

副刊版 2023/09/25

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「我已服食益生菌，還是受便秘纏繞，朋友推薦了一款網上售賣的韓國supplement，她就是服用這產品便解決了便秘問題。不如你幫我看看這產品適合我嗎？」減磅戰友Betty苦惱問道，並遞上此品牌的資訊。

「這款supplement沒有受到藥品食物管理局的監管，也沒有列明清楚所有成分和劑量，並只在網頁上刊登，似乎不太可靠。」我懷疑地說。

Betty問：「那怎麼辦？」

「雖然你已服用益生菌，其實也要留意益生元的攝取。益生元是含有纖維類的食物，例如黃豆類、菊寡糖、未經精煉的小麥和大麥、原粒燕麥片、不可消化的寡醣等。它能抵抗胃部環境的酸性，未經腸胃道的酶消化，直接可被腸胃道內的菌群發酵和增長益生菌群正面改善健康。要攝取益生元，可透過以下種類食物：一、五穀類，包括原粒燕麥片、意粉、通粉、黑麥包、番薯、全麥糠、紅腰豆、大麥、意大利薯仔丸子等。二、蛋白質類，有黃豆、鷹嘴豆、小扁豆。三、蔬果類，如紅棗、無花果乾、杏脯乾、桃、香蕉、柿、西瓜、西柚、石榴、椰菜、蘆筍、葱、洋葱、蒜頭、紅菜頭、蜜糖豆等。四、脂肪類食物包括腰果、杏仁、開心果等。」

「如果吃瀉藥，會否更快捷方便？」Betty問。

「的確，瀉藥比較方便，但有很大機會造成依賴和脫水。益生元可以治標治本，建立了好的纖維攝取習慣，可以令你無後顧之憂，長遠不再受便秘困擾。除了能使腸道益生菌壯大起來，平衡腸內的益菌和壞菌、避免幽門螺旋菌侵害，也能增強消化、免疫系統、減輕腸易激或腹瀉迹象、減低患上癌症或食物敏感的風險。當不能被消化的寡糖被腸胃的菌群發酵，益生元會引起短鏈脂肪酸的增加，從而加快排便、減低患癌風險，亦提供能量給大腸細胞，建立健康的腸道屏障來抵抗病菌病毒的入侵。」我詳細解說。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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