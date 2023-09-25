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根本無難度

副刊版 2023/09/25

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任何人提議搞壇大龍鳳，都會在提議階段已先考慮「outcome audit」，即那場proposed大龍鳳搞完後，將會有甚麼指標證明是有成效的呢？這是重要指標，因為：一、有成效才能justify（合理化）那壇大龍鳳當初為甚麼要搞；二、作為未來考慮的指標，究竟以後是否值得搞落去。沒有考慮這個outcome audit，即不理成效，那是為搞而搞。

當然，若不量度成效，是最舒服、最安全、最穩陣的，因為只要騷下俾人睇我哋「做咗嘢」，就可當是功績，但「做咗嘢」不等如「做到嘢」。若在商業世界，向客戶pitch壇大龍鳳，但強調「搞完會很難量化成效」，客戶會buy嗎？在商業世界（和真實世界）是要「做到嘢」，不是「做咗嘢」、「做過下嘢」或「做完嘢」就算。因此，策劃者的思維和世界，不能離地。

就以「夜繽紛」為例，實則不用複雜統計學知識，用common sense就可想到，最基本可收集的最簡單數據：一、每個商場為響應而夜晚延開的那一、兩個小時，人流有幾多？每間店舖在延開時段增加了幾多營業額？二、各項活動有幾人參與？海濱表演有幾多人流？三、那些活動周邊的食肆或商戶，在這個夜間時段有否增加營業額？有幾多？每個食肆老闆都可告訴你。

若以上三項的數據，顯示「夜繽紛」令市民、商場和周邊食肆或商戶大大增加參與度和營業額，那就是一項值得誇啦啦的功績了。當然，若以上三項顯示搞壇大龍鳳原來得個桔，那亦是一項指標，起碼顯示以後咪嘥資源搞落去。因此，無論結果如何，社會都要知悉。若以上三項最簡單的數據都覺難蒐集的話，外判一間市場調查公司去做也可，是簡單到暈的手板眼見工夫，根本無難度。

量化成效，根本不是難不難的問題，而是願不願意和夠不夠膽去做的問題。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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