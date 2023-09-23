助中國品牌走出去 再創香港輝煌

20年前，我剛來香港讀書的時候，朋友告訴我，香港的超市裏面，國產品牌的產品只有一種：青島啤酒。也許這個說法有些絕對，但事實上國產品牌也確實不多，即使時至今日，在琳瑯滿目的超市貨架上，也不太能見到國產品牌的商品。與之相對應的，歐美、日韓，甚至台灣、泰國的品牌和產品都隨處可見。

這是一個奇怪的現象，如何解釋？以前可以說，內地產品質量不好，消費者不購買。但今時今日，當全世界優質產品都已是中國製造的時候，我們自己的優秀品牌卻依然難以打入香港市場。我想以一個經典的品類來討論一下這種現象：汽車。

自從10年前我開始開車，香港朋友就告訴我，要麼買奔馳、寶馬、奧迪，要麼買性價比高的日本車。果然，第一次我選擇了日本車，價格相宜，用起來順手。幾年後換車，家裏人口多了，需要七人車，調研後發現可供選擇的也就那麼幾個日本的經典款式型號。至於電動車，香港這些年來，都以Tesla為主，幾乎Tesla就是電動車的代名詞。

國產電動車內地盛行 港卻罕見

疫情結束後，回到內地，發現滿大街都已經是國產電動車的天下，品牌眾多，百花齊放，尤其SUV（運動型多用途車）和七人電動車，造型優雅、內飾豪華、超大熒幕、智能控制、乘坐舒適，易於駕駛，再加上極具競爭力的價格，非常吸引。此外近幾年來，汽車充電樁的發展也已經非常普及，內地的很多朋友，基本上都已開起了電動車。

回到香港，再次行駛在香港的道路上，看着眼前駛過的一輛輛德國車、日本車和Tesla，突然產生一種香港落後於時代的感覺，偶爾一輛車尾貼着「build your dream」的比亞迪電動SUV從眼前閃過，帶來一絲驚喜。為甚麼國產電動車在香港的普及率那麼低？實在有些難以理解。曾和一位本港大型汽車代理商的客戶經理聊天，他也不理解作為中資背景的公司，為甚麼都沒有代理比亞迪、小鵬、理想這些很棒的電動車。

在中國經濟落後、物資匱乏的年代，香港作為獨特的存在，成為海外資本、品牌、產品進入中國腹地的唯一選擇。尤其在改革開放以後，內地經濟高速發展，香港更是伸手就可以賺大錢，數十年如一日，成就香港成為國際貿易物流中心。但近20年，尤其是中國加入WTO後，內地可以直接連通世界，對香港賺easy money產生極大的衝擊。從開始做大班、代理商賺錢，到賺稅差、滙率差的錢，到現在自由行來港消費帶貨，疫情3年內地電商平台已打通海外網購的管道，跳過香港指日可待。香港會就此衰落，不再重要了嗎？

港可轉拓中國品牌 銷往全世界

調轉方向，從過去將歐美海外產品向內地傾銷，轉變為幫助中國優質且有競爭力的產品走出去，幫助中國產品發展品牌，進行國際化包裝和行銷，進而傾銷到全世界，不僅銷售到歐美，還能銷售到東南亞甚至非洲，這可能是香港一個更大的機會，讓香港再次重要，更加富裕的新的歷史機遇。

希望兩年後再次換車的時候，香港能有更多的國產電動車可供選擇，我想好了，要買一輛國產電動七人車！

▲ 有本港大型汽車代理商客戶經理表示，他也不理解中資背景的公司，為甚麼沒代理比亞迪、小鵬、理想這些國產電動車。（中新社資料圖片）