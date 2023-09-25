OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 行政人員版 2023/09/25 分享： 分享： 生成式人工智能（AI）能製作精美圖片，但前提是需先學習「提示詞工程」（Prompt Engineering），才能知悉需輸入甚麼描述詞語，讓AI明白用戶的圖像需求。OpenAI宣布將推出新一版文字轉圖 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 今日 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 2023/09/22 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 2023/09/22 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 2023/09/21 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 2023/09/21 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 人工智能