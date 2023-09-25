YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 行政人員版 2023/09/25 分享： 分享： 為激發創作者創意，YouTube在創作者大會「Made on YouTube」上宣布，將推出一系列AI創作者工具，包括由AI生成的照片、影片背景、影片主題指導和建議工具，及原聲帶搜尋工具。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 今日 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 2023/09/22 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 2023/09/22 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 2023/09/21 WhatsApp Business流程 驗證商家身份保障用戶 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 2023/09/21 亞馬遜無收銀技術 RFID追蹤購物自動扣數 YouTube 網紅