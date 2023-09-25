港深合作 「平靚正快」覓地起公屋

習近平主席在2022年回歸25周年視察香港時特別關注本港基層住房問題。他在當時《七一講話》中指出，「香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些」。主席要求特區政府切實排解民生憂難，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民。

解決老大難問題 需突破思維

特首在2022年施政報告中指出，香港未來十年公營房屋的需求大約為30萬個單位。基層房屋問題是本港一個「老大難」問題，現在公屋平均輪候時間已經超過5年。再加上香港土地供應量有限、建築期較長、建築成本高等一系列原因，解決基層房屋需求有很大的挑戰性。

解決基層房屋問題是解決香港社會深層次矛盾的關鍵，對香港社會保持繁榮穩定意義重大。現在多項國家政策都助力推進香港與臨近的大灣區內地城市深度合作，以融入國家發展大局。在香港與深圳邊境興建大規模公共屋邨，其中的居民去港深各地上班都很方便，可以活躍邊境經濟，增加兩地民眾往來，方便和鼓勵香港市民去灣區工作、創業和生活，讓香港能夠更好的融入灣區。

如果我們能夠跳出傳統思維的框架，或許可能得到突破性的解決方案。筆者在今年兩會上提出人大建議，希望尋求中央支持，通過港深兩地政府合作，在港深邊境（深圳部分）某區域劃撥土地，由深圳政府主導、特區政府參與，用「深圳速度」、「深圳成本」和香港公屋標準，爭取在5年時間內修建容納20萬個以上公屋單位的大型公共屋邨，在建設完成後連地帶房交給香港特別行政區管理，以最低的土地和建築成本、在最短的時間內、興建最多的單位，「平、靚、正、快、多」地解決香港基層住房問題。因為土地劃撥與建房都在內地完成，拿地時間快，可建單位數量大，土地成本和建築成本都相對於香港低，能夠在短時間較為徹底地解決香港基層市民的住房需要。

4大關鍵 選址配套交通費用

具體實施細節可循以下四個維度着手，包括選址、社區設施配套、交通及費用。

選址以位於港深邊境（深圳部分）與香港接壤的未開發的土地為佳，該片土地需有可以修建20萬個或以上住宅單位的體量。房屋和社區配套設施建設標準可依據深圳地方法規，並同時參照香港公共屋邨設計標準和消防要求。在接駁交通設施方面，香港特區政府負責完成該屋邨土地與特區其他地方尤其是北區和/或元朗區的接駁交通道路的規劃和建設。因所建房屋是為香港居民居住，應由特區政府承擔所有相關費用，包括向深圳政府支付一定的國有土地使用費。

自今年2月6日起香港與內地全面通關後，北上消費逐漸成為一個熱潮。根據深圳出入境邊防檢查總站公布的數據，今年出入境人員累計突破1億人次，已恢復至2019年同期的八成。每日約有40萬人次往返深港兩地，當中三成半為內地居民，超過六成都是香港居民，已然成為港澳居民與內地居民「雙向奔赴」的新常態。

港人北上消費 居住風氣日盛

香港與深圳僅一河之隔，港人北上消費漸成風氣，這也讓在深港邊境覓地建公屋的提議有了更加切實的需求。港府今年來積極推動深港融合，便捷跨境流動、跨城消費，從2月6日起開通新建的香園圍口岸的客運、7月1日起開通的「港車北上」自駕方式、8月14日推行「高鐵地鐵化」的福田「靈活行」等，港府實施的一籃子便利政策，無不令港深兩地乘客出行便捷程度再升級。跨境借地起屋是大勢所趨，落成後，項目承載的不僅是跨境居住的港人，更是進一步拉近深港生活圈，助力香港融入大灣區建設。

澳門政府對邊境接壤地區、填海地區的規劃充分照顧了社會上不同階層人士的住屋需要，提供了不同層級的房屋種類以符合市民的經濟承擔力和購買力。澳門政府在2021年公布的《澳門特別行政區經濟和社會發展第二個五年規劃（2021-2025）年》中，首次推出「五階梯房屋政策」，「五階梯」自上而下是指社會房屋、經濟房屋、夾心房屋、長者公寓及私人房屋。其中第一階梯「社會房屋」是租住的公共房屋，相當於香港的公屋；第二階梯的「經濟房屋」是出售的公共房屋，類似於香港的租置計劃、綠置居、居屋，符合國家提出的「房住不炒」理念。

以澳門的新城A區為例，是澳門新城區中最大面積的填海區域，該區的建設以公屋為主，完善民生配套，支持中小企業發展，預計提供3.2萬個住宅單位，將打造為宜居社區模式。新城A區有比鄰港珠澳大橋口岸的優勢，澳門特區政府計劃聯同新口岸水塘周邊、外港客運碼頭等配套規劃發展。此舉值得本港借鑑，目前深港邊境正如火如荼全面推進北部都會區的建設，未來將進一步緊密聯繫皇崗、落馬洲、福田高鐵站、羅湖、香園圍、沙頭角等多個現有「一地兩檢」、「兩地兩檢」口岸，充分活化並利用新界北部的空置土地、棕地，並重新規劃多幅商業用地，以配合2021年公布的《北部都會區發展策略》。

借鏡澳門策略 需要中央支持

上述建議若要成功落地，需要首先獲得中央政府的首肯和支持，之後廣東省政府和深圳市政府與特區政府一齊研究相關細則，眾志成城，才可最終落地。

解決基層房屋問題是解決香港社會深層次矛盾的關鍵，對香港的民生和民心都有很大促進。由中央政府牽頭，深圳市政府主導項目建設，體現中央對特區政府的大力支持，對特區基層民眾的深切關懷。讓港深接壤地區高度緊密互動的社會經濟特點，能積極促進港深的優勢互補，在提供跨境公屋用地、開拓發展空間容量、以及解決港人住屋需求的同時，還能將港深兩地的基建聯繫進一步加強，為民生排憂解難，聚焦職住平衡，真正建設為「宜居都會」的「開心香港」！

▲ 基層房屋問題是本港一個「老大難」問題，現在公屋平均輪候時間已經超過5年。（資料圖片）