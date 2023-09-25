杭州亞運會昨日（24日）展開首日賽事，國家隊拿下20金7銀3銅，共計30枚獎牌，居獎牌榜首位。其中在游泳項目的首個決賽日中，國家隊包攬6個單項和1個接力項目的7枚金牌，並打破多項亞洲紀錄及亞運會紀錄。

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