亞運首日 國家隊奪20金開門紅 包攬游泳7面金牌 打破3項亞洲紀錄 中國版 2023/09/25 分享： 分享： 杭州亞運會昨日（24日）展開首日賽事，國家隊拿下20金7銀3銅，共計30枚獎牌，居獎牌榜首位。其中在游泳項目的首個決賽日中，國家隊包攬6個單項和1個接力項目的7枚金牌，並打破多項亞洲紀錄及亞運會紀錄。 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 相關文章 電競首列比賽項目 門票最貴需抽籤 今日 電競首列比賽項目 門票最貴需抽籤 亞運經濟 杭旅遊消費熱帶旺周邊 今日 亞運經濟 杭旅遊消費熱帶旺周邊 開幕式首創 「數字點火」 逾億人參與 展示文化自信 今日 開幕式首創 「數字點火」 逾億人參與 展示文化自信 你可能感興趣 電競首列比賽項目 門票最貴需抽籤 今日 01:00 電競首列比賽項目 門票最貴需抽籤 亞運經濟 杭旅遊消費熱帶旺周邊 今日 01:00 亞運經濟 杭旅遊消費熱帶旺周邊 開幕式首創 「數字點火」 逾億人參與 展示文化自信 今日 01:00 開幕式首創 「數字點火」 逾億人參與 展示文化自信 中國 亞洲 杭州 游泳 射擊 中國隊 亞運會 太極 體操 武術