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亞運首日 國家隊奪20金開門紅

包攬游泳7面金牌 打破3項亞洲紀錄

中國版 2023/09/25

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杭州亞運會昨日（24日）展開首日賽事，國家隊拿下20金7銀3銅，共計30枚獎牌，居獎牌榜首位。其中在游泳項目的首個決賽日中，國家隊包攬6個單項和1個接力項目的7枚金牌，並打破多項亞洲紀錄及亞運會紀錄。

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