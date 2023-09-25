第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽全球招募 百萬美元獎金及戰略投資機會 推動初創力量應對地球危機

▲ 環境及生態局副局長黃淑嫻（左三）、煤氣公司主席李家傑（右四）、國家電力投資集團副總經理盧洪早（右三）、EnerVenue主席兼首席技術顧問崔屹（右二）、香港大學化學系講座教授任詠華（左二）、煤氣公司常務董事黃維義（右一）及煤氣公司首席投資總裁陳英龍（左一）主持啟動儀式。

香港近期接連遭遇氣候變化造成的超級颱風和世紀暴雨，讓大家切身感受迫在眉睫的地球生態危機。由香港中華煤氣有限公司與國家電力投資集團有限公司聯合主辦的第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽現正接受報名，號召全球具創新理念的科創團隊，展現能扭轉地球危機的智慧能源技術，冠軍將可獲得100萬美元，以及與不同領域的專家及投資者交流的機會。煤氣公司亦會投資具潛力的參賽項目，並提供實踐創新技術的協作機會，攜手向零碳願景目標進發。

TERA-Award踏入第三屆，以「尋找零碳科技新力量」為主題，在全球徵集涵蓋六大範疇的智慧能源創新技術和解決方案，包括「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」、「氫能」、「能源數字化」，以及今年新增的「綠色智慧城市」。活動於9月19日舉行了啟動儀式，並宣佈即日起至2023年12月17日接受全球報名。

尋找全球創新能源技術 全方位協助企業落地生根

前兩屆TERA-Award成功招募了來自超過41個國家和地區、共483個的零碳科技創業項目。恒基兆業地產有限公司、香港中華煤氣有限公司主席李家傑希望透過比賽讓全世界的科學家團結起來，「這不僅是一場比賽，更是中華煤氣作為百年能源企業的承諾和擔當。我希望TERA-Award能成為全球能源科技創新創業者匯聚平台，共同推動綠色經濟的發展，保護我們的家園。」國家電力投資集團有限公司黨組成員、副總經理盧洪早強調：「大賽初衷是為創新產品和解決方案從獎金、資源、場景等方面全鏈路賦能，加速綠色能源先進技術的『落地生根』，吸引更多跨國別、跨行業、跨學科的創新力量，引領全球智慧能源技術發展方向。」

▲ 李家傑主席希望TERA-Award能匯聚全球科學家，發展和實踐各種應對能源及生態危機的創新對策。 TERA Award 0925-06.png

環境及生態局副局長黃淑嫻亦有出席啟動禮，她特別提到聯合國秘書長早前以「全球沸騰」取代「全球暖化」，凸顯全人類共同努力應對挑戰的迫切性，「要應對氣候變化，不能單靠政府的努力，我們必須與私營界別及民間團體合作，採取迅速及果斷的行動。」

第一屆銅獎項目：應用場景比金錢更珍貴

大賽將會選出金銀銅及多個優異獎項，冠軍項目將可獲得100萬美元獎金，各得獎隊伍亦有機會與不同領域的專家、知名導師、資深顧問團隊、投資方及獲獎團隊交流，並獲投資者及企業協助落實參賽項目。煤氣公司首席投資總裁陳英龍表示，TERA-Award是一個協助初創「從0到1」發展為成功企業，為世界帶來正面改變的重要平台。

▲ 煤氣公司首席投資總裁陳英龍（左一）主持圓桌對談，四位嘉賓分別為EnerVenue主席兼首席技術顧問、美國國家科學院院士、史丹福大學材料系終身教授崔屹（左二）、易池新能聯合創始人暨首席科學家盧怡君（右一）、賽昉科技董事長暨首席執行官徐滔（右二），以及怡斯萊EcoCeres首席執行官蕭錦誠（中）。

第一屆大賽銅獎得主，易池新能的「安全及低成本的液流電池」項目不但獲得煤氣公司的戰略投資，更為團隊於科學園設置實驗室並提供技術應用機會。易池新能聯合創始人暨首席科學家盧怡君教授形容，對初創企業來說，投資顧問團隊與技術應用場景是比資金更寶貴的資源，煤氣公司多元業務與廣闊的企業脈絡，正讓初創項目快人一步找到合適的合作伙伴，讓新技術配合實際需求改善和發展，邁出通向成功的第一步。

第三屆TERA-Award

詳情：tera-award.life

(特約)