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泰國免簽

副刊版 2023/09/26

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泰國在昨天（九月二十五日）開始，就開放給中國內地遊客免簽遊，先試行五個月起碼跨越舊曆年幾個長假。明顯真的是體貼照顧到中國遊客的訴求了，因為本來打算十月一日才開始，但經熟悉中國情況人士反映，今年中國內地連中秋的八天超長黃金周，提早到九月二十九日就開始，那早幾天開放，就可搶盡計劃長假要出行的客路。

泰國這次開放，才是疫情後旅遊業能否復常的真正考驗，預料泰國由此會成為中國遊客出國遊的首選，原因是日本遊的熱情被煞停，去歐美仍然困難（簽證麻煩、航班又少又貴），那麼泰國就順理成章成為受益者。另一樣值得留意的是，先前早分析過的今年兩部以東南亞作背景的驚慄片《孤注一擲》和《消失的她》，會否真的嚇怕中國人。那些在內地網上傳得正盛的傳言，如去泰國隨時被「噶腰子」（被割腎），中國女子遭灌醉後被送到緬北，以至毒品氾濫完全失控（許多中國遊客在泰國大麻合法化後，都沒有到過泰國，故不知情況），甚至是賭場合法化等，會否真的打退中國遊客？

這些傳言不論真偽，早已傳遍，而可見泰國方面也着手闢謠，方法是嘗試起訴製造這些謠言的中國博主或小紅書網紅（但極難落實）。網紅現在已成為一個重要的傳播泰國相關資料的渠道，例如網紅示範如何「絲滑」（網語，意即順暢體驗）入境泰國、如何在曼谷找到最好的唐餐館，甚至直擊紅燈區等等，問題是不同於媒體的報道，網紅的親身現場報道，許多時為了博眼球、爭流量，都會誇大其詞。那些傳謠「二十名中國女遊客從曼谷被綁到緬甸佤邦」的帖子，其發帖人甚至沒去過泰國。在這一輪反謠言風潮下，可能正好鼓勵更多中國遊客去泰國弄清真相。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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