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參透婚姻金句

副刊版 2023/09/26

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關於婚姻，很多男名人都發表過金句，能以幽默態度道出他們在婚姻中的體會，不知要經歷甚麼和多久，才能熬出這樣的一個男人。以下是十句令人會心微笑的語錄：

一、蘇格拉底：無論如何都要結婚。如果你娶了一個好老婆，你會很快樂。如果你娶了一個惡婆，你會成為哲學家。

二、邱吉爾：我老婆跟我試過要一起吃早餐，但我們後來必須停止這樣，不然我們的婚姻會完蛋。

三、甘地：我是在婚姻裏首次領略非暴力抗爭的概念。

四、德國詩人Heinrich Heine：婚禮上演奏的音樂，總讓我想起那些即將奔赴沙場的士兵。

五、美國導演Hal Roach：妻子讓我有了信仰，娶了她之後，我才相信有地獄存在。

六、美國文學家Ralph Waldo Emerson：一個男人的妻子對丈夫的權利比州政府還多。

七、美國音樂家Oscar Levant：每當我看着你，都有強烈渴望想獨身。

八、美國作家Elbert Hubbard：婚姻是一場法律或宗教儀式，兩個不同性別的人鄭重同意互相騷擾並監視對方九十九年，或直到他們加入死亡行列。

九、印度傳播學教授Hemant Joshi：結婚後，夫妻就成了硬幣的兩面，他們無法面向對方，卻仍然在一起。

十、英國喜劇演員Henny Youngman：若你回到家，見到一個有點愛意、有點熱情又有點溫柔的女人，那代表甚麼？代表你入錯了屋！

看到他們每字每句，都感受到背後有血有淚，那必定是他們在婚姻生活中飽歷磨練（或磨難）後，所領悟出來的男人智慧。聞者雖未致於心酸，但也應該有點同理心吧，畢竟，能以幽默口脗道出一種不足為外人道的淒酸，是一種修煉，字裏行間可看到，他們已培養出一種專屬男人的參透。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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