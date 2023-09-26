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電動車貿易壁壘 難救歐洲車企

評論 2023/09/26

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歐洲車系一向非常強大，英國分析機構Brand Finance的2023年全球汽車品牌中，德國品牌便佔了頭10名中的5席。歐洲人自己也喜歡買歐洲車，據報歐洲近80%賣出的車，都是當地製造。歐系車長期雄霸歐洲市場，一向不懼外間車廠競爭，然而，因為中國電動車崛起，形勢在近幾年急速改變。

中國車價平 由邊緣走入主流

歐洲在環保方面，一向走得較前，多個歐洲國家都已定下進取的淘汰燃油車時間表，但原來以造車技術出名的歐洲車廠，並未準備好面對電動車。歐盟過去很少入口中國車，2019至2020年，每季從華入口的汽車總值從未超越10億歐元（約87億港元），但2021年開始急增，到2022年首季達到近40億歐元（約346億港元），絕大部分是電動車。

隨着電動車政策推進，中國車在歐洲有愈來愈受歡迎之勢，漸由邊緣走入主流。瑞銀（UBS）分析指，中國車在歐洲的市佔，將由去年的3%增至20%，這無疑對歐洲車廠霸主地位構成嚴重衝擊。

中國車在歐洲受到歡迎，最主要原因是價錢平。中國在電動車布局較早，掌控着電池上下游產業鏈，有成本優勢；按車業資訊公司Jato dynamics的資料，中國電動車在2022年的平均售價，僅3.2萬歐元，而歐洲車是逾6萬歐元，因為前者的平均成本，僅為後者不到6成。

巨大的價格差距，歐洲意識到自己難以取勝，以貿易壁壘應對。歐盟早前宣布，對中國電動車展開反壟斷調查，下一步相信便是對華提升汽車關稅，保護歐洲汽車工業。歐洲官員直言，擔心中國車像俄羅斯能源那樣，變成國家安全問題。

法國也在上周出招，微調電動車補貼規定。法國為鼓勵改用電動車，一向有為買電動車民眾提供補貼，金額達5,000至7,000歐元，然而，由於歐洲電動車價格相對高昂，三分一補貼資金被花在中國製電動車上。為免肥水外流，法國當局於是增設規定，限制電動車生產過程中的碳排放，而中國車廠一般用煤電，碳排放無法達標，變相排除中國電動車。

老字號成枷鎖 歐洲車難創新

貿易壁壘救不了歐洲車業，歐洲消費者不願買本地電動車，歸根究柢還是因為歐洲車競爭力不足。在電動車領域，歐洲車廠經過百年洗禮累積下來的傳統造車技術，變得無用武之地，歐洲不再有顯著優勢。

面對轉型，百年老字號的豐富經驗，反而成為枷鎖，歐洲車廠在原有燃油車領域登峰造極，難免抗拒轉變。歐洲車廠高層並非看不到電動車潛力，總部在德國的戴姆勒（Daimler），早在2009年便收購了Tesla的9.1%股權，就電動車技術展開交流合作。

然而，當時集團顯然未出盡全力發展新技術，始終原有的傳統燃油車優勢仍在，賺錢能力仍強，高層甚至擔心新能源車做大做強，會影響傳統車的生意，結果被抱背水一戰心態，一心一意搞電動車的Tesla完全超越。

越南版Tesla擬攻歐 來勢洶洶

歐洲車面臨的威脅不僅中國車，電動車將全球車廠拉回同一起跑綫，有越南版Tesla之稱的車企VinFast（美：VFS）亦來勢洶洶。路透社報道，VinFast行政總裁黎氏秋水透露，集團計劃進軍歐洲，首批3,000輛車會在今年第四季付運歐洲，歐洲車廠若果無法改善電動車性價比，消費者自會作出精明選擇。

中國車在歐洲有愈來愈受歡迎之勢，漸由邊緣走入主流。（新華社資料圖片）

撰文 : 林建忠

欄名 : 中外廣角鏡

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