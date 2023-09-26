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騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才

行政人員版 2023/09/26

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科技是企業發展的重要元素，但近年的人才荒問題，亦令企業更關注如何招聘合適人才，幫助科技發展進程。為激發青年人才的潛力，騰訊宣布啟動「青雲計劃」，向全球招募頂尖技術學生，透過旗下平台培養屬於中國的網絡科

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欄名 : 科技新知

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