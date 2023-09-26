騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 行政人員版 2023/09/26 分享： 分享： 科技是企業發展的重要元素，但近年的人才荒問題，亦令企業更關注如何招聘合適人才，幫助科技發展進程。為激發青年人才的潛力，騰訊宣布啟動「青雲計劃」，向全球招募頂尖技術學生，透過旗下平台培養屬於中國的網絡科 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 今日 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 2023/09/25 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 2023/09/25 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 2023/09/22 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 2023/09/22 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 創新科技及應用 科技行業 騰訊 大數據 機械人 碩士 博士