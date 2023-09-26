Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 行政人員版 2023/09/26 分享： 分享： Google致力發展人工智能，更將AI帶入手機內置程式。近日一段Google旗艦手機Pixel 8的宣傳影片流出，展示了該系列的全新AI功能。 洩露影片為爆料達人Kamila Wojciechowska ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 今日 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 2023/09/25 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 2023/09/25 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 2023/09/22 三星學界科技比賽 運用STREAM知識增創意 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 2023/09/22 企業電腦兩大作業系統 思科：Mac更具成本優勢 創新科技及應用 科技行業 智能手機 人工智能 Google 機械人 商業