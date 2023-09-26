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Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片

行政人員版 2023/09/26

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Google致力發展人工智能，更將AI帶入手機內置程式。近日一段Google旗艦手機Pixel 8的宣傳影片流出，展示了該系列的全新AI功能。

洩露影片為爆料達人Kamila Wojciechowska

...

欄名 : 科技新知

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