香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 副刊版 2023/09/27 分享： 分享： 本周五是中秋正日，「超級月亮」將會再次出現，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的明月。適逢國慶日，連同補假有3天連續假期，大可玩夜啲，配合「香港夜繽紛」，齊齊到戶外賞月。 康文署今年設有4個主題綵燈 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 2023/08/25 茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 2023/08/18 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 2023/08/07 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 2023/07/18 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假 2023/07/08 香港迪士尼樂園+海洋公園 兩大濕身水戰迎暑假