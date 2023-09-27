香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點

本周五是中秋正日，「超級月亮」將會再次出現，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到又大又圓的明月。適逢國慶日，連同補假有3天連續假期，大可玩夜啲，配合「香港夜繽紛」，齊齊到戶外賞月。

康文署今年設有4個主題綵燈

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