華為星閃拼制式 科技戰不只芯片

華為不論是否願意，都早被推上中美科技戰前綫，華為本周發布會也被視為中美科技戰重要觀察點。

目前看來，肩負民族希望的華為沒有被打倒，反而重新組織進攻，只是中美科技戰前景仍迷霧重重。中國科技持續創新大概不成問題，能否走向世界贏取話語權卻是真正挑戰。

重返B2C市場 進攻無綫傳輸

發布會對外界最關注的Mate 60手機芯片守口如瓶，這並不讓人意外。讓人意外的，或許是中國（內地）製造比美國製造更快突破了7納米製程。

美國雖在瞄準5納米以下製程，但台積電阿利桑那工廠飽受水土不服困擾，最快明年才投產。美國最大、全球第4芯片廠格芯（GlobalFoundries）2018年已擱置研發7納米製程。英特爾（Intel）這幾天證實，7納米芯片會於明年上市，外界相信至少部分仍要由台積電代工。

至於疑似華為設計、中芯代工的7納米芯片良率如何、產能是否跟得上需求；中國研發新一代光刻機或光刻工藝能力如何、能否衝擊7納米以下製程等等，現階段統統都是機密，也理應如此，外界眾說紛紜都純屬猜測。

撇開這些，科技戰其實不單是芯片戰，制式比拼也非常重要。從19世紀的鐵路軌距、直流電和交流電之爭，到最近數十年的VHS與Betamax錄影帶、藍光與HDDVD影碟，還是USB與Apple Lightning接口的較量，誰贏得制式戰，誰就有主導權。

聯盟打造物聯網 取代外國技術

制式戰也是中美科技戰重要一環。華為這幾年在手機市場遭遇嚴重挫折，從全球第二跌出主要玩家行列，但在較不矚目的B2B（Business-to-business，企業對企業）市場，華為電訊設備業務仍在增長，收入份額約佔全球3成，遙遙領先。即使美國圍堵打壓，華為電訊設備仍尤其備受非西方國家青睞。反觀美國制式的5G鬧出干擾航空設備風波，未能順利在機場使用。

今次發布會示意，華為已準備好重返B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）市場這風口浪尖，更不只在手機範疇，還在電子產品無綫傳輸技術制式方面發起進攻。

華為是次推出了全球首批配備星閃（NearLink）技術的消費者產品。星閃被喻為新一代Wifi加藍牙（都是美國90年代末推出）技術，傳送速度快6倍，時延只有三十分之一，能耗低6成，並可穩定連接更多終端。

星閃並非華為獨創，而是集中國大陸科技界大成。星閃聯盟集合華為在內約300企業與單位，從芯片、航天、大學等前沿科技科研，到汽車、電子產品、家電等消費者日常接觸的玩意，無所不包，一個真正的物聯網正浮出水面。台灣半導體企業聯發科、法國高端材料生產商Saint-Gobain也是星閃聯盟成員。

星閃在中國市場起飛，甚至以此為代表的國產新一代技術制式，在國內取代舊有外國技術制式，相信都勢在必行，不成問題。畢竟中國有超大市場規模，撑起需求、利潤、研發和應用的循環，推動科技創新普及。

境內落地生根 還看走出國門

真正疑問在於，中美惡鬥、美國打壓中國科技格局在可見將來都不會改變下，消費者層面的中國技術、中國制式會只在境內落地生根，處於「眾人皆醉我獨醒」的「高冷」狀態，還是能夠走出國門「普渡眾生」，成為全球公共產品而沐浴於榮光之中？這不單是技術是否先進好用的問題，還涉及不同文化、國家和族群的主觀心理，也許是比技術突破更大的挑戰。

美國在這方面無疑擁有先發主導、盟國眾多的優勢，但西方市場規模有限，以及老一代資本窒礙新科技普及都是短板。如此，中美科技戰勝負仍然難料。

與此同時，美團指iPhone 15內地首日銷量較iPhone 14暴漲13倍。搭載鴻蒙操作系統的華為手機，在內地用微信、買美團、上小紅書絕對沒問題，體驗很可能更是一流。但要是出國交流，甚至將新機賣到外國，用WhatsApp、搭Uber、上Instagram，那還是需要經年累月的努力深耕。

▲ 華為已準備好重返B2C市場這風口浪尖，更不只在手機範疇，還在電子產品無綫傳輸技術制式方面發起進攻。（新華社資料圖片）