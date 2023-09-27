成立紡織時裝發展局 呼應國家戰略

筆者於上月底聯同香港紡織商會、香港紡織業聯會及全體業界選委，向政府遞交《2023年施政報告》聯合建議書。建議書主軸之一，就是建議政府成立「紡織及時裝發展局」，專責統籌及推動行業發展，並建議以「盛事化」的形式籌辦「香港時裝周」，打造成本港一大旗艦文化及旅遊盛事，目標為本港帶來數十億元的經濟及旅遊收益，將香港打造成國際時裝及紡織中心。

縱觀全球時裝大國，他們均透過應用創新科技、結合可持續發展理念，積極推動當地的紡織、製衣及時裝業發展，並透過成熟的行業發展體系和時裝盛事，例如每年兩季的時裝周，衍生龐大的經濟和旅遊收益，並向國際輸出強大的文化軟實力。

聚焦5大領域 打造國際時裝中心

事實上，香港紡織、製衣及時裝業具有深厚的歷史底蘊和發展基礎，根據世貿數字，香港於2021年為世界第九大服裝出口地，於2020年則為世界第九大紡織品出口地。截至今年6月，香港共有126家紡織、服裝及配飾上市公司，有超過20家為市值50億元以上，可見行業絕對有做大做強的基礎。

同時政府亦一直投放不少資源和政策，支援行業發展，惟筆者和業界都認為，由於目前欠缺專責部門或半官方機構，專責統領行業發展和整合相關政策及資源，導致未能將政府向行業提供的資源及政策的效益「最大化」。因此，筆者聯同業界向政府提出政策倡議，建議政府成立「紡織及時裝發展局」。

筆者建議，「紡織及時裝發展局」從創新科技、時裝設計、供應鏈管理、可持續發展和培育人才5大領域，專責統籌和推動行業整體發展，職能和使命包括支援行業結合創科升級轉型；強化供應鏈管理，鞏固行業在全球供應鏈之領導地位；培訓及發展管理及技術專才；支援時裝設計及品牌發展，講好中國故事、香港故事，助力國家建設文化自信自強等，從而將香港打造成為國際時裝及紡織中心。

此機構另一重大使命，就是專責籌辦屬於香港的「香港時裝周」，將其打造成國際旗艦文化及旅遊盛事。9月初，本港最具標誌性和規模的時裝盛事CENTRESTAGE圓滿舉行，筆者與業界代表亦有到場支持。現場所見，CENTRESTAGE規模龐大，除了舉辦多場時裝表演，亦有許多各式各樣的展覽及參展攤位，場面虛冚，既有大批本港及國內外業界人士、設計師和品牌參與，更吸引到不少名人、來自國內外的買手及企業代表參與其中。

香港時裝周盛事化 經濟效益可觀

除了CENTRESTAGE外，香港每年亦會舉辦不同時裝盛事，例如Redress設計大賽、Fashion Summit、香港時裝節等。因此，筆者和業界都認為，若政府未來能設立「紡織及時裝發展局」並專責籌辦「香港時裝周」，以「盛事化」包裝「香港時裝周」，將不同時裝盛事集合在一至兩星期舉辦，發揮更大協同效應，相信能將時裝周打造成為香港旗艦文化及旅遊盛事。

以法國巴黎時裝周為例，年收入高達4.5億歐元，逾40萬人次參與時裝周的展會、展覽及時裝表演；同屬四大時裝周的美國紐約時裝周，其年收入亦高達8億美元，近50萬人次參與時裝周相關的活動，所帶來的經濟收益和周邊效益，絕對是非常可觀。

筆者相信，倘政府能協助業界將「香港時裝周」打造成具規模的國際盛事，將吸引大批來自國內外的業界人士及名人來港參與，目標衍生的經濟收益及周邊旅遊、零售效益可高達數十億港元，可謂相當龐大。

此外，筆者亦提出，希望政府進一步協助香港時裝設計師及品牌，亮相國際及國內時裝舞台。在國際方面，政府一直透過「創意智優計劃」資助Fashion Farm Foundation，藉項目為設計師提供登上巴黎時裝周的機遇，成果豐碩。因此，筆者和業界期望，政府加大力度支援業界參與國際時裝盛事，包括繼續以「創意智優計劃」撥款，組織品牌及設計師參與國際時裝盛事。

造福本港 配合國家創科文化發展

我國近年時裝業發展迅速，不少時裝時尚盛事的國際影響力與日俱增，包括上海時裝周、廣東時裝周、深圳時裝周、中國國際服裝服飾博覽會等，為本港時裝業帶來龐大商機和機遇。筆者期望，政府透過有關當局或貿易發展局等法定機構，與不同國內時裝活動的主辦方和當地政府，建立加強高層次協作及溝通橋樑，並與各持份者加強協作，同心協力推動本港業界以更具組織及恒常性地參與上海時裝周及國內不同時裝盛事，亮相國家時裝時尚舞台。

國家「十四五」規劃賦予香港作為「八大中心」的戰略定位，包括建設「國際創新科技中心」及「中外文化藝術交流中心」等。「二十大」報告則明確指出，要加快實現高水平科技自立自強、推進文化自信自強、不斷提升國家文化軟實力等發展策略。

筆者深信，成立「紡織及時裝發展局」及推動行業發展，既是造福業界和推動香港經濟發展，同時更是呼應國家在創科和文化藝術的發展方針和戰略。筆者期盼，特區政府能積極考慮和採納業界建議，攜手推動紡織及製衣業高品質發展，助力祖國實現科技自立自強、文化自信自強。

▲ 9月初，本港時裝盛事CENTRESTAGE圓滿舉行，吸引到不少名人、國內外的買手及企業代表參與其中。（中通社資料圖片）