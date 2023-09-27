Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 行政人員版 2023/09/27 分享： 分享： 為協助企業建構更佳的工作模式，Zoom宣布為Zoom Contact Center用戶推出Workforce Engagement Management方案組合，當中有多項AI新功能，能加強客戶團隊的 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 今日 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 2023/09/26 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 2023/09/26 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 2023/09/25 YouTube創作者工具 生成圖像主題指導 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 2023/09/25 OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片 創新科技及應用 科技行業 商業 人工智能 Zoom