  • 29°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Zoom Contact Center AI新功能助改善客服

行政人員版 2023/09/27

分享：

分享：

為協助企業建構更佳的工作模式，Zoom宣布為Zoom Contact Center用戶推出Workforce Engagement Management方案組合，當中有多項AI新功能，能加強客戶團隊的

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片
今日
Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片
Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片
2023/09/26
Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片
騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才
2023/09/26
騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才
YouTube創作者工具 生成圖像主題指導
2023/09/25
YouTube創作者工具 生成圖像主題指導
OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片
2023/09/25
OpenAI推DALL‧E 3 更精準提示製作圖片
創新科技及應用 科技行業 商業 人工智能 Zoom

上一篇文章

Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片

下一篇文章

港產「獨角獸」 放權地區總經理發揮

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？