醫生一向是投資笨蛋，投資股票輸多贏少，投資婚姻更是一敗塗地。人生只有兩次醒目投資，便是唸醫和養育一雙兒女。

過去兩年曾多次被引誘投資虛擬貨幣，最常誘惑的說詞便是：「我朋友半年前買入Bitcoin，現已升近三倍，我遲了入市也賺一倍以上。」繼而便大堆Cryptocurrency（加密貨幣）術語，甚麼BTD（Buy the Dip）、Bagholder、Flippening，聽落一頭霧水，但也要擺出似懂非懂樣子。幸好過去負面經驗充足，早已明白「不了解、不投資」這人生道理。

JPEX事件愈弄愈大，十數億元金額、逾二千受害人，網紅林作、陳怡共十多人相繼被捕，案情恐怕要一段時日才能水落石出。但主要問題是，民眾為何相信一所尚未正式註冊領牌的網上交易平台？就如有醫學生說快要考試成為醫生，民眾應否把信心放在未有正式牌照的未來醫生身上？

當然，民眾主要不是相信未領牌的網上交易平台，而是相信為其推廣的KOL（Key Opinion Leader）。這名詞源自醫學界，有地位、備受尊敬的醫生教授們的意見極具影響力，故當有新藥上市，藥廠便要找他們站台。現今各類平台已轉到網上，只要外形顏值高、說話圓滑，再加上花錢做點市場推廣，各式各類KOL應運而生。

若已是有點名望人士（例如明星、歌星）轉型當KOL，更是手到拿來。只要說起來頭頭是道，就算不是真正「專家」，也可令民眾信服，這也正是分辨網上KOL困難之處，是真是假，專家難以判斷。

不單要帶眼識人，更要帶眼識KOL。