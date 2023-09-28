做好排「秋濕」的工夫後，就可防「秋燥」。肺為五臟中之嬌臟，不耐寒熱，所以那麼嬌貴的肺系統，一遇秋燥，最容易受傷。防秋燥，有兩大方向：

甲、少吃辛辣、油炸、燥熱的食物，皆因秋天宜收不宜散，辛辣之物具發散作用，過多食用容易耗氣。有些人以為秋高氣爽是燒烤好季節，這是不知那裏來的一個最錯觀念。我一入秋就謝絕一切火鍋、燒烤、日式或韓式燒肉的邀請。秋燥本應就是傷肺，一定要養肺潤肺，現在反而來個燒烤，彷彿嫌它未夠燥和傷似的，還要加多一腳。

乙、養肺潤肺：一到立秋，我每天就會很勤力地自製不同潤肺茶飲用。這段時期潤肺要持續做，不能一曝十寒，以為偶然煲個潤肺湯就當「做咗嘢」。這是不夠的，尤其是中過新冠和流感的人，因為肺臟已受過傷，而受過傷的器官是最先衰老或退化的，所以更需要勤力護肺。都市人生活繁忙，未必日日可煲湯，所以我強烈推介用保暖壺焗茶，簡單不費時，非常適合都市人。這陣子我是「日焗夜焗」、壺不離身的，皆因我各種工作都需要說很多話，一定要潤肺。有幾款茶我會一星期輪流焗飲，在此與大家分享：

一、雪梨乾三片、蜜棗三粒、乾百合及南北杏各一小撮、乾無花果三粒（每粒剪開一半）。先把材料洗乾淨，全部放入保暖壺加熱開水焗一小時，飲完後可翻焗，最後可把蜜棗和無花果吃掉。

二、菊花一小撮、杞子一大撮、麥冬八至十五粒。材料洗乾淨後，全部放入保暖壺加熱開水焗十五至二十分鐘已可飲用。菊花性微寒，女性可用桂花一小撮代替。我因一向鍾情桂花，故比較常做桂花杞子麥冬茶飲用。

三、款冬花十二克、枇杷葉十五克。材料洗乾淨後，全部放入保暖壺加熱開水焗十五至二十分鐘，取出放暖後再隨個人喜好添加適量蜜糖（不能把蜜糖一併放入熱開水去焗，會破壞蜜糖物質）。這款茶可紓緩乾咳。