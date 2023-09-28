區議會地區直選 應重點關注甚麼

2023年區議會選舉提名期將近，按照選舉方案，地區直選共88個議席，12月10日將由超過433萬選民投票選出。近日，街頭巷尾隨處可見各參選人隊伍頂着高溫派發單張宣傳。

地區直選議席減少了，但參選人的熱情和選民的關注度並未減弱。這說明，香港社會對此次區議會改革大多認同，尤其對區議會回歸「服務、諮詢」的功能總體上更是廣泛認同。

與上屆區議會選舉的社會環境相比，此次選舉的情形好多了，沒有黑雲壓城的恐怖氣氛，社會穩定，人心平和，選民會以理性的態度參與選舉，但這並不意味着此次選舉就沒有隱患。筆者認為，有幾個問題還是值得重點關注。

愛國愛港 參選人基本要求

行政長官李家超在介紹完善地區治理方案時，多次強調區議會改革的三個原則，包括：國家安全必須放在首位、全面落實「愛國者治港」原則、以及充分體現行政主導。實質上，「三個原則」當中的兩個原則都涉及愛國愛港。因此，愛國愛港是區議會參選人最基本的要求。

為甚麼「愛國愛港」如此重要？應從以下幾個角度來認識：

第一，從香港的身份地位來認識。香港屬於中華人民共和國的一個特別行政區，直轄於中央人民政府，「一國」和「兩制」是統一體。若對香港的身份認識模糊，就會放大「兩制」之別、縮小「一國」之同，無法做到真心愛國愛港，言行舉止難免有意無意地逾越底綫，出現令人不能容忍的「誤操作」、「錯操作」、「騷操作」，因此參選人的「身份意識」很重要。

第二，從過往的教訓來認識。檢視「修例風波」，最大的教訓是回歸以來國民教育的缺失，最根本的問題是香港市民的國家觀念整體上不強。從思想深處看，某些人並沒有把「愛國」和「愛港」統一起來，而反中亂港勢力把「愛國」等同於「賣港」，把「愛港」等同於「抗中」，嚴重違背了憲法和基本法的原則，平時人們不大留意這些認識上的誤區，一遇到風吹草動，其負面效應立即顯現出來。

第三，從香港面臨的外部環境來認識。國安法實施後，美西方對香港的敵視態度非常明顯，改革後的區議會雖然不再具有政治功能，但承擔着公共事務，區議員在地區治理中發揮着重要作用，他們的言行在市民中有較大影響力。若區議員「愛國愛港」這一條不過關，則是基層治理的一個隱患，不排除未來會帶來負面影響。

2023年區議會一般選舉的提名期將於10月17日開始，至10月30日結束。提名是地區直選的關鍵環節。提名人應該全心全意履職盡責，吃透「三個原則」和選舉規則，充分調查了解參選人情況，精準把握標尺，決不能讓渾水摸魚的人「入閘」。選民也要用好手中一票自覺把關。總之，「愛國愛港」這個底綫不能鬆動！

與政府配合度 是重要標準

《香港基本法》的第四章「政治體制」規定「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」

過去數年，在香港「泛政治化」的大環境下，區議會的「政治參與」愈來愈深，尤其是「修例風波」期間，反中亂港分子利用制度漏洞，使其變為播「獨」煽暴、妄圖顛覆政權、對抗中央、阻撓政府施政的政治平台，完全違背區議會應有的職能定位，區議會已經變質、變味、變樣。

此次區議會改革，表明過往擴大區議會功能的探索是行不通的，必須回歸基本法「非政權性區域組織」的定位。按照這個定位，區議會不是具有決策權、監督權的議會，而是政府職能向基層延伸的一個組織；區議員的職能是服務和諮詢。區議員與特區政府的配合度如何？這是考量區議員履職能力和履職成效的重要標準。

有鑑於此，選民應重點關注區議員參選人以下幾項素養：

其一，與政府施政理念是否合拍？本屆政府致力於打造「有為政府」，在發展經濟、改善民生上呈現進取姿態；又強調「以結果為目標」，不尚空談，注重實效。參選人是否認同這些理念？「道不同，不足為謀」。理念相悖，必然難以協作，工作成效定然不佳；理念相同，則會主動作為，配合默契，事半功倍。

其二，對政府的施政綱領是否熟悉？本屆政府在解決「住房難」、扶貧安老等方面都有不少嘗試，這些舉措與社區居民的生活息息相關。對政府施政綱領愈熟悉，愈容易找準在本地區的「落點」，給居民帶來實惠。參選人對政府施政綱領的理解和熟悉程度，決定了今後當選議員後能否造福本地區居民。因此，選民應認真考察參選人這項能力。

其三，與政府部門的溝通能力如何？區議員來自地區人士，政府官員中有很多專業人士。地區人士普遍看中的是「一個點」，專業人士重點觀察的是「一條綫」。二者的思維方式、知識儲備都有很大區別，「點」和「綫」之間如何對接好？區議員的溝通能力顯得尤為重要。怎樣讓政府官員聽懂社區居民的訴求？怎樣讓政府在社區花的每一文錢都能發揮最大效應？區議員的溝通工作非常重要。因此，選民應多考量參選人的這項能力。

過往的區議會選舉有個普遍現象，參選人「政治上頭」，參選口號的調門很高，動輒戴上「民主，人權，自由」的「大帽子」。看似華麗無比，實則華而不實。「大帽子」底下，往往缺少「乾貨」。

參選人要「接地氣」 勿「唱高調」

香港這些年致力於撥亂反正、正本清源，過往那種挑戰「一國」原則的政治口號，嚴重違背基本法和國安法，不能出現，也毫無市場。如果還有參選人熱衷於喊政治口號，提出不切實際的想法，對地區居民不會帶來任何好處；一旦當選，則會耽誤該地區的發展和民生保障。因此，參選人的競選政綱一定要「接地氣」。

所謂「接地氣」，在筆者看來，至少應該在以下幾個方面多多着墨：

一，如何推動改善該地區的基礎設施條件？比如，今年的「9.7」暴雨，導致多區水浸，凸顯本港有些區域排洪不暢。區議員應該「下深水」，摸清本地區的排洪設施狀況，給政府相關部門提出可行性建議，推動盡快解決隱患，造福本地區市民。

二，如何推動扶貧安老？對於社區來說，扶貧安老是大事。比如，為本地區貧困人士提供救助，需要政府「輸血」，也需要增強貧困人士的「造血」功能，其中一個重要的途徑是提供就業崗位。參選人有甚麼高招？再比如，到大灣區的廣東九市養老，已成為愈來愈多香港老人的選擇，參選人有甚麼辦法幫助有意願的老人北上養老？

三，如何建設舒適的人居環境？香港地域狹小，人口密度大，許多社區僅能滿足市民居住需求，沒有綠化、休閒、運動場所。參選人能否根據本地區的實際情況提出好的思路和建議？

當然，「接地氣」需要關注的問題很多，以上三點是筆者拋磚引玉，選民和參選人應有更深入細緻的想法。總之，選議員切忌好高騖遠，而應腳踏實地。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳事務辦公室主任夏寶龍對香港的基層治理非常重視，十分關注打通香港治理的「最後一公里」。他在今年4月來港考察調研期間，專門深入社區，聽取社區人士對香港治理的意見和建議。這表明，特區政府主導的此次區議會改革得到了中央的強力支持。從中央到香港特區，都希望區議會改革為香港治理加分。

值此關鍵時段，大家都應多關注區議會直選，及早發現問題、分析問題、解決問題，推動區議會直選回歸理性，促使區議會回歸基本法規定的功能，夯實香港「治」的基礎，激發香港「興」的動能。

▲ 2023年區議會選舉提名期將近，大家都應多關注區議會直選，及早發現問題、分析問題、解決問題。（資料圖片）