  • 29°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

區議會地區直選 應重點關注甚麼

評論 2023/09/28

分享：

分享：

2023年區議會選舉提名期將近，按照選舉方案，地區直選共88個議席，12月10日將由超過433萬選民投票選出。近日，街頭巷尾隨處可見各參選人隊伍頂着高溫派發單張宣傳。

地區直選議席減少了，但參選人的熱情和選民的關注度並未減弱。這說明，香港社會對此次區議會改革大多認同，尤其對區議會回歸「服務、諮詢」的功能總體上更是廣泛認同。

與上屆區議會選舉的社會環境相比，此次選舉的情形好多了，沒有黑雲壓城的恐怖氣氛，社會穩定，人心平和，選民會以理性的態度參與選舉，但這並不意味着此次選舉就沒有隱患。筆者認為，有幾個問題還是值得重點關注。

愛國愛港 參選人基本要求

行政長官李家超在介紹完善地區治理方案時，多次強調區議會改革的三個原則，包括：國家安全必須放在首位、全面落實「愛國者治港」原則、以及充分體現行政主導。實質上，「三個原則」當中的兩個原則都涉及愛國愛港。因此，愛國愛港是區議會參選人最基本的要求。

為甚麼「愛國愛港」如此重要？應從以下幾個角度來認識：

第一，從香港的身份地位來認識。香港屬於中華人民共和國的一個特別行政區，直轄於中央人民政府，「一國」和「兩制」是統一體。若對香港的身份認識模糊，就會放大「兩制」之別、縮小「一國」之同，無法做到真心愛國愛港，言行舉止難免有意無意地逾越底綫，出現令人不能容忍的「誤操作」、「錯操作」、「騷操作」，因此參選人的「身份意識」很重要。

第二，從過往的教訓來認識。檢視「修例風波」，最大的教訓是回歸以來國民教育的缺失，最根本的問題是香港市民的國家觀念整體上不強。從思想深處看，某些人並沒有把「愛國」和「愛港」統一起來，而反中亂港勢力把「愛國」等同於「賣港」，把「愛港」等同於「抗中」，嚴重違背了憲法和基本法的原則，平時人們不大留意這些認識上的誤區，一遇到風吹草動，其負面效應立即顯現出來。

第三，從香港面臨的外部環境來認識。國安法實施後，美西方對香港的敵視態度非常明顯，改革後的區議會雖然不再具有政治功能，但承擔着公共事務，區議員在地區治理中發揮着重要作用，他們的言行在市民中有較大影響力。若區議員「愛國愛港」這一條不過關，則是基層治理的一個隱患，不排除未來會帶來負面影響。

2023年區議會一般選舉的提名期將於10月17日開始，至10月30日結束。提名是地區直選的關鍵環節。提名人應該全心全意履職盡責，吃透「三個原則」和選舉規則，充分調查了解參選人情況，精準把握標尺，決不能讓渾水摸魚的人「入閘」。選民也要用好手中一票自覺把關。總之，「愛國愛港」這個底綫不能鬆動！

與政府配合度 是重要標準

《香港基本法》的第四章「政治體制」規定「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」

過去數年，在香港「泛政治化」的大環境下，區議會的「政治參與」愈來愈深，尤其是「修例風波」期間，反中亂港分子利用制度漏洞，使其變為播「獨」煽暴、妄圖顛覆政權、對抗中央、阻撓政府施政的政治平台，完全違背區議會應有的職能定位，區議會已經變質、變味、變樣。

此次區議會改革，表明過往擴大區議會功能的探索是行不通的，必須回歸基本法「非政權性區域組織」的定位。按照這個定位，區議會不是具有決策權、監督權的議會，而是政府職能向基層延伸的一個組織；區議員的職能是服務和諮詢。區議員與特區政府的配合度如何？這是考量區議員履職能力和履職成效的重要標準。

有鑑於此，選民應重點關注區議員參選人以下幾項素養：

其一，與政府施政理念是否合拍？本屆政府致力於打造「有為政府」，在發展經濟、改善民生上呈現進取姿態；又強調「以結果為目標」，不尚空談，注重實效。參選人是否認同這些理念？「道不同，不足為謀」。理念相悖，必然難以協作，工作成效定然不佳；理念相同，則會主動作為，配合默契，事半功倍。

其二，對政府的施政綱領是否熟悉？本屆政府在解決「住房難」、扶貧安老等方面都有不少嘗試，這些舉措與社區居民的生活息息相關。對政府施政綱領愈熟悉，愈容易找準在本地區的「落點」，給居民帶來實惠。參選人對政府施政綱領的理解和熟悉程度，決定了今後當選議員後能否造福本地區居民。因此，選民應認真考察參選人這項能力。

其三，與政府部門的溝通能力如何？區議員來自地區人士，政府官員中有很多專業人士。地區人士普遍看中的是「一個點」，專業人士重點觀察的是「一條綫」。二者的思維方式、知識儲備都有很大區別，「點」和「綫」之間如何對接好？區議員的溝通能力顯得尤為重要。怎樣讓政府官員聽懂社區居民的訴求？怎樣讓政府在社區花的每一文錢都能發揮最大效應？區議員的溝通工作非常重要。因此，選民應多考量參選人的這項能力。

過往的區議會選舉有個普遍現象，參選人「政治上頭」，參選口號的調門很高，動輒戴上「民主，人權，自由」的「大帽子」。看似華麗無比，實則華而不實。「大帽子」底下，往往缺少「乾貨」。

參選人要「接地氣」 勿「唱高調」

香港這些年致力於撥亂反正、正本清源，過往那種挑戰「一國」原則的政治口號，嚴重違背基本法和國安法，不能出現，也毫無市場。如果還有參選人熱衷於喊政治口號，提出不切實際的想法，對地區居民不會帶來任何好處；一旦當選，則會耽誤該地區的發展和民生保障。因此，參選人的競選政綱一定要「接地氣」。

所謂「接地氣」，在筆者看來，至少應該在以下幾個方面多多着墨：

一，如何推動改善該地區的基礎設施條件？比如，今年的「9.7」暴雨，導致多區水浸，凸顯本港有些區域排洪不暢。區議員應該「下深水」，摸清本地區的排洪設施狀況，給政府相關部門提出可行性建議，推動盡快解決隱患，造福本地區市民。

二，如何推動扶貧安老？對於社區來說，扶貧安老是大事。比如，為本地區貧困人士提供救助，需要政府「輸血」，也需要增強貧困人士的「造血」功能，其中一個重要的途徑是提供就業崗位。參選人有甚麼高招？再比如，到大灣區的廣東九市養老，已成為愈來愈多香港老人的選擇，參選人有甚麼辦法幫助有意願的老人北上養老？

三，如何建設舒適的人居環境？香港地域狹小，人口密度大，許多社區僅能滿足市民居住需求，沒有綠化、休閒、運動場所。參選人能否根據本地區的實際情況提出好的思路和建議？

當然，「接地氣」需要關注的問題很多，以上三點是筆者拋磚引玉，選民和參選人應有更深入細緻的想法。總之，選議員切忌好高騖遠，而應腳踏實地。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳事務辦公室主任夏寶龍對香港的基層治理非常重視，十分關注打通香港治理的「最後一公里」。他在今年4月來港考察調研期間，專門深入社區，聽取社區人士對香港治理的意見和建議。這表明，特區政府主導的此次區議會改革得到了中央的強力支持。從中央到香港特區，都希望區議會改革為香港治理加分。

值此關鍵時段，大家都應多關注區議會直選，及早發現問題、分析問題、解決問題，推動區議會直選回歸理性，促使區議會回歸基本法規定的功能，夯實香港「治」的基礎，激發香港「興」的動能。

2023年區議會選舉提名期將近，大家都應多關注區議會直選，及早發現問題、分析問題、解決問題。（資料圖片）

撰文 : 屠海鳴 全國政協港澳台僑委員會副主任、香港新時代發展智庫主席、暨南大學「一國兩制」與基本法研究院副院長、客座教授

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

為何「去全球化」不可行？
今日
為何「去全球化」不可行？
推動ESG五個「持續」 為未來創造價值
2023/09/27
推動ESG五個「持續」 為未來創造價值
成立紡織時裝發展局 呼應國家戰略
2023/09/27
成立紡織時裝發展局 呼應國家戰略
守穩國家安全底綫 兼顧國際化優勢
2023/09/26
守穩國家安全底綫 兼顧國際化優勢
港深合作 「平靚正快」覓地起公屋
2023/09/25
港深合作 「平靚正快」覓地起公屋
區議會選舉 區議會 選舉 一國兩制 基本法 社會民生 香港 大灣區 人權

下一篇文章

為何「去全球化」不可行？

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？