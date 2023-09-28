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金融分析怎有效獲取信息 令預測更精準

評論 2023/09/28

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金融行業大致分為「賣方」及「買方」兩邊。顧名思義，「買賣」的含義是指買入和賣出。在金融行業，資產管理基金、對冲基金、風險投資屬於「買方」；而投資銀行和證券經紀行等中介公司則屬於「賣方」。在投行或經紀行從事分析工作的人，稱為「賣方分析師」。賣方分析師基於他對某公司證券的獨家分析意見，向投資方給出投資買賣意見；而「賣方分析師」（以下簡稱分析師）無疑是資本市場中重要的資訊傳遞中介。

分析師是公司信息傳遞的重要渠道，因此，有甚麼因素影響分析師獲取信息的能力，以及分析師獲取信息的機制和方法，成為學術界一個關注焦點。有不少論文深入研究分析師技能和決策過程的性質。然而，大部分研究將分析師視為「信息獲取」和「生產」的孤立單位（isolated units），並把他們的績效表現，以及透過績效表現而贏取的聲譽，視為個人的和可移動的。當他轉到其他投行或證券公司工作，其表現和聲譽都不會受到影響。相較之下，組織經濟學的研究，通常把員工績效視為員工與公司兩者合成的產物。

事實上，金融分析師並不是孤立工作的。相反，他們在經紀行與其他研究和專注不同行業的分析師一起工作，並與他們分享信息。不過，目前大家對「信息傳播」和「信息協作」的研究和理解明顯有所不足。

企業理論認為，在很大程度上，組織的存在是為了解決員工之間的協調問題，這樣他們就不需要獲取生產所需的全部知識。引伸而言，在經紀公司這樣的知識密集型公司中，生產需要知識、獲取與溝通三者的協調。也就是說，當進行溝通時，分析師可以專心收集與其專業領域行業最相關的信息，同時從其他同事獲取可以作出更高質量和服務所需的廣博知識。這個理論有一個重要含義，即是分析師依賴組織來進行高質量的研究，但並不完全「擁有」他們的績效。因此，他們的部分研究品質和聲譽，不能在不同僱主之間轉移。

為了檢驗分析師績效的一部分歸因於其組織或僱主的這一觀點，筆者進行了一項研究，聚焦關注特定的組織資源--索取專長於同一供應鏈上的有經濟關聯的其他行業的同事的知識。筆者假設，這種「索取」可以提高分析師的績效，原因有二。

關注上下游行業動態 精闢研究

首先，分析師如果對上下游行業的新聞和動態有所關注，保持警惕，就可以為自身所在行業提供更高質量的研究成果。過去有研究表明，對大宗商品價格、消費者需求或技術進步的衝擊，會波及到供應鏈的各個層面。因此，衝擊某一個行業的事件，這個信息對相關上游和下游行業也作出影響。

其次，如果分析師能夠從同事那裏獲得相關行業的有用信息，他們有能力對自己的行業作出更為精闢的研究，並且通過行業內「信息獲取」和「生產模式」的公共性（commonalities）中，取得經濟規模的效果。用淺白的話來說，就是吸取了公司內其他專精於相關上下游行業的更廣博知識，從而豐富了自身的知識深度和廣度。這樣，他們就能更容易成為該行業的專家。

筆者使用美國「經濟分析局」（Bureau of Economic Analysis）的「基準投入產出調查」（Benchmark Input-Output Surveys）的數據，來估計供應鏈水平一個行業「A」對另一個行業「B」的依賴。有關的研究和統計的具體方法，不擬在本文詳述（有興趣的讀者可參考筆者的論文《Cross-industry information sharing among colleagues and analyst research》），而聚焦討論這項研究的結果。

分析師非「單打獨鬥」 互補協調

正如上文提到，大多數關於金融分析師的研究，都將分析師視為「信息獲取」和「信息生產」的孤立單位，「單打獨鬥」，並將他們的表現和聲譽視為個人的和可移動的。相較之下，組織經濟學研究通常將員工績效，視為工人與公司組合的財產。筆者透過上文所指的組織資源，這資源對分析師所產生的績效貢獻的證據，來解決這個差異。具體來說，我們研究經紀公司的知識資產（knowledge asset），與同處於經濟相關行業供應鏈上的同事之間的，跨行業的信息分享，對分析師會產生甚麼影響或效果。

我們推算，「知識資產」對分析師個人的價值，取決於他們與同事之間的信息互補程度。筆者把這種互補性程度，通過分析師自身所專長的行業，與其同事所專長的行業之間的經濟關聯性作出衡量，並使用「基準投入產出調查」得出的數據進行計算。我們發現，在控制好經紀公司的其他資源情況下，當分析師所在行業與同事的行業之間的經濟聯繫更強時，分析師會發布更準確的獲利預測，提供更有利可圖的股票推薦，透過盈利預測修正，引起投資人更大的反應。

為了強化主要發現，我們把與同事之間的經濟聯繫，分為「上游聯繫」和「下游聯繫」，並找到了分析師所作的營收（開支）預測，受益於與同事下游（上游）聯繫對分析師表現更好的相一致證據。我們還發現，在一位負責那些高度關聯行業的同事加入（離開）經紀公司後，分析師的表現會提高（變壞）。

公司鼓勵員工共享資訊 增績效

總的來說，我們的研究發現，那些專長熟悉更多與經濟相關行業的同事，尤其那些能夠作出高質量研究的同事，分析師透過信息分享與協作，有更佳的績效表現。同事專長熟悉（上下游）行業，對分析師給公司的營收（開支）作出的預測，呈現正相關，並且分析師同其高度經濟聯繫的同事，大家傾向同時發布盈利預測的修正。

此外，研究還發現，分析師與其在經濟行業上緊密相連的同事，往往具有更高的行業專業化水平。總的來說，研究結果表明分析師依賴組織資源，來進行高品質的研究。因此，他們的部分績效和聲譽，不能跨僱主轉移。

我們這項研究，透過確定有助分析師績效的特定組織資源，不僅擴展了這方面的研究文獻，還有現實層面的意義：作為行業專家，分析師可以透過與同事合作，促進跨行業的資訊流動，從而拓寬了我們對分析師作為資訊中介角色的了解。對經紀公司類似的其他知識密集型公司來說，我們的發現也具有務實的意義。透過鼓勵員工之間的資訊共享，此舉有助公司創造出有利於員工績效的競爭優勢，並幫助公司留住人才。因為其員工的績效和聲譽，是歸功於組織資源、而不太容易轉移到其他僱主身上。

當分析師所在的行業與同事的行業之間的經濟聯繫更強時，分析師會發布更準確的獲利預測，提供更有利可圖的股票推薦，透過盈利預測修正，引起投資者更大的反應。（資料圖片）

撰文 : 黃昊 科大商學院會計學系教授
臧蘊智 科大商學院會計學系副教授

欄名 : 庖丁篇

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