CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報

不少企業正積極研發自家AI聊天機械人，務求提升員工及公司的營運效率。據彭博社報道，美國中央情報局（CIA）亦正在開發專屬的AI聊天機械人，通過AI分析大量公開資訊，協助分析師蒐集情報數據。

CIA開源企

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