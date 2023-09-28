CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 行政人員版 2023/09/28 分享： 分享： 不少企業正積極研發自家AI聊天機械人，務求提升員工及公司的營運效率。據彭博社報道，美國中央情報局（CIA）亦正在開發專屬的AI聊天機械人，通過AI分析大量公開資訊，協助分析師蒐集情報數據。 CIA開源企 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 今日 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 2023/09/27 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 2023/09/27 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 2023/09/26 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 2023/09/26 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 創新科技及應用 科技行業 科研 人工智能 CIA 美國 機械人