Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 行政人員版 2023/09/28 分享： 分享： 蘋果（Apple）App Store現時約有180萬款App，每周有逾6.5億用戶到來存取。為讓更多App開發者學習和參與研發，蘋果宣布推出Meet with Apple Experts，幫助全球開發 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 今日 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 2023/09/27 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 2023/09/27 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 2023/09/26 Google Pixel 8系列 內置AI編輯相片影片 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 2023/09/26 騰訊啟動青雲計劃 全球招募尖子育人才 創新科技及應用 科技行業 Apple App Store 產品 iOS iPad