山本耀司親自主理 Y's for Men重生 副刊版 2023/09/29 分享： 分享： 國寶級日本時裝大師Yohji Yamamoto（山本耀司），人生有一個重大挫折，就是於2009年因為經營不善而破產，幸得私募基金Integral Corporation成為白武士將品牌從危難中拯救過來 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 今日 林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力 Hermes秋冬手袋圖鑑 2023/09/22 Hermes秋冬手袋圖鑑 百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗 2023/09/15 百年一遇 MONTBLANC圖書館新體驗 時裝周大戰 李冰冰 VS 舒淇 2023/09/15 時裝周大戰 李冰冰 VS 舒淇 陳蕾．陳漢娜．雙雙加持 最強品牌開季袋表作 2023/09/15 陳蕾．陳漢娜．雙雙加持 最強品牌開季袋表作 時裝服飾 時裝服飾種類 日本 K11 MUSEA 消費資訊 消費種類