漫遊不丹入住5大隱世小屋 欣賞壯麗山河 體驗瑰寶文化

歷經兩年多封關，不丹終於再度開放給旅客外遊。這片淨土被山谷環抱，盛載着獨特且濃厚的文化、藝術及宗教色彩，代代相傳。若想逃離繁囂都市，靜心感受自然之美，不妨來一場不丹深度遊，入住遍布不丹帕羅、亭布、普那

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