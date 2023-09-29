  • 28°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 02:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

漫遊不丹入住5大隱世小屋 欣賞壯麗山河 體驗瑰寶文化

副刊版 2023/09/29

分享：

分享：

歷經兩年多封關，不丹終於再度開放給旅客外遊。這片淨土被山谷環抱，盛載着獨特且濃厚的文化、藝術及宗教色彩，代代相傳。若想逃離繁囂都市，靜心感受自然之美，不妨來一場不丹深度遊，入住遍布不丹帕羅、亭布、普那

...

欄名 : Travel

最新專欄文章 更多

豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章
2023/09/22
豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章
乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河
2023/09/08
乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河
奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起
2023/08/25
奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起
跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶
2023/08/04
跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶
住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海
2023/05/12
住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海

上一篇文章

林柏宏．盧瀚霆型男雙雙加持 Valentino．BLACK TIE黑勢力

下一篇文章

一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？