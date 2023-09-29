漫遊不丹入住5大隱世小屋 欣賞壯麗山河 體驗瑰寶文化 副刊版 2023/09/29 分享： 分享： 歷經兩年多封關，不丹終於再度開放給旅客外遊。這片淨土被山谷環抱，盛載着獨特且濃厚的文化、藝術及宗教色彩，代代相傳。若想逃離繁囂都市，靜心感受自然之美，不妨來一場不丹深度遊，入住遍布不丹帕羅、亭布、普那 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章 2023/09/22 豪宿品牌Belmond 墨西哥傳奇Maroma酒店華麗新篇章 乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河 2023/09/08 乘AmaWaterways穿梭環球河道 最新河船型遊尼羅河 奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 2023/08/25 奢華旅宿 私人度假村新品牌 ANI Sri Lanka一價全包50萬港元起 跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 2023/08/04 跳出香港 曼谷精品酒店 X 珠寶品牌RAVIPA下午茶 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 2023/05/12 住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海