一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY 副刊版 2023/09/29 分享： 分享： 秋風起，除了三蛇肥，也是嗜大閘蟹朋友的食指大動時機。今年貴為香港米芝蓮食府之一的國金軒，繼續於10月至11月期間呈獻時令江蘇大閘蟹盛宴，並特別在10月13日當日，來個只限一晚的「國金軒江蘇大閘蟹X ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 2023/08/11 半島酒店新推6款月餅 水果奶黃月餅配茶果味盡出 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 2023/07/28 沉浸式多元感官嘗美饌 䭘推出宋朝午市套餐 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 2023/07/28 銅鑼灣日本料理店推全新廚師發辦 嘗矜貴A5和牛+龍蝦及鮑魚 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 2023/06/30 中環置地廣場新地標 高空歎和牛海鮮鐵板燒 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感 2023/06/30 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展示韓菜可塑性 配各式酒類毫無違和感