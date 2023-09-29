一夜繽FUN蟹宴 國金軒 X NIKKA WHISKY

秋風起，除了三蛇肥，也是嗜大閘蟹朋友的食指大動時機。今年貴為香港米芝蓮食府之一的國金軒，繼續於10月至11月期間呈獻時令江蘇大閘蟹盛宴，並特別在10月13日當日，來個只限一晚的「國金軒江蘇大閘蟹X

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