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變型精鋼HAUTLENCE

副刊版 2023/09/29

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瑞士腕錶品牌HAUTLENCE於2004年成立，2022年踏入新里程，進一步確立現代、運動型風格，至今旗下有8款自家研製機芯，年產量約為200枚腕錶。

於今年Geneva Watch Days推出最新作

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欄名 : Watch

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