變型精鋼HAUTLENCE 副刊版 2023/09/29 分享： 分享： 瑞士腕錶品牌HAUTLENCE於2004年成立，2022年踏入新里程，進一步確立現代、運動型風格，至今旗下有8款自家研製機芯，年產量約為200枚腕錶。 於今年Geneva Watch Days推出最新作 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 2023/09/22 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 CARTIER 50年一會 大玩法式時髦 2023/09/15 CARTIER 50年一會 大玩法式時髦 最佳女團BLANCPAIN 2023/09/08 最佳女團BLANCPAIN 美斯 Ｘ PATEK PHILIPPE 世一球王百萬錶王誌 2023/09/01 美斯 Ｘ PATEK PHILIPPE 世一球王百萬錶王誌 印度先後禁止兩樣食物出口 連洋蔥都要加稅 2023/08/29 印度先後禁止兩樣食物出口 連洋蔥都要加稅