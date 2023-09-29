「江水三千里，家書十五行；行行無別語，只道早還鄉。」（明代．袁凱《京師得家書》）

古代遊子離家考取功名，一別便數年。有幸的，衣錦還鄉；落第的，可能無面目回家而落泊天涯。一封家書十五行，便是遊子的心靈慰藉，安撫那思鄉之心。

時至今日，真正家書已近絕迹。航空交通發達，遊子一年可數次往返；社交平台發達，遊子就如從未離家般，天天跟父母兄弟交談。不少甚至怕父母追蹤過緊，便開兩個「臉書」戶口，一個用來應酬父母，故此，那一紙一筆一行淚的家書，便再沒有實際需要了。

我家老父兩年前離世，他擅長管理，為每個兒女建立一個檔案（File），當中有家書影印本和遊子回信。看到自己四十多年前的筆迹，感慨萬千。除感歎字迹仍是那麼醜外，更能再次重溫當年遊子想家之情。那時在外國宿舍，周末百無聊賴，開着卡式錄音機（是的，早已消失的Cassette Recorder）聽John Denver唱着「Country roads, take me home...To the place I belong」（郊野路……帶我歸家……一處我心所屬地方），淚水便會黯然而下。

電子記錄有絕對好處和優勢，但紙筆也有其獨特處。黑墨滲落白紙，把點兒情感也放進去，家書、情書親手執筆寫下來，數十年後，拿起發黃的書信，仍能重溫那年那刻的感情。

醫生從二○○六年開始寫專欄，從第一篇《醫生會哭》到今時今日仍堅持用筆墨原稿紙，也保存着每一篇手稿，可能被笑活在恐龍時代，但這正是情感和回憶所在。