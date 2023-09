「江水三千里,家書十五行;行行無別語,只道早還鄉。」(明代.袁凱《京師得家書》)

古代遊子離家考取功名,一別便數年。有幸的,衣錦還鄉;落第的,可能無面目回家而落泊天涯。一封家書十五行,便是遊子的心靈慰藉,安撫那思鄉之心。

時至今日,真正家書已近絕迹。航空交通發達,遊子一年可數次往返;社交平台發達,遊子就如從未離家般,天天跟父母兄弟交談。不少甚至怕父母追蹤過緊,便開兩個「臉書」戶口,一個用來應酬父母,故此,那一紙一筆一行淚的家書,便再沒有實際需要了。

我家老父兩年前離世,他擅長管理,為每個兒女建立一個檔案(File),當中有家書影印本和遊子回信。看到自己四十多年前的筆迹,感慨萬千。除感歎字迹仍是那麼醜外,更能再次重溫當年遊子想家之情。那時在外國宿舍,周末百無聊賴,開着卡式錄音機(是的,早已消失的Cassette Recorder)聽John Denver唱着「Country roads, take me home...To the place I belong」(郊野路……帶我歸家……一處我心所屬地方),淚水便會黯然而下。

電子記錄有絕對好處和優勢,但紙筆也有其獨特處。黑墨滲落白紙,把點兒情感也放進去,家書、情書親手執筆寫下來,數十年後,拿起發黃的書信,仍能重溫那年那刻的感情。

醫生從二○○六年開始寫專欄,從第一篇《醫生會哭》到今時今日仍堅持用筆墨原稿紙,也保存着每一篇手稿,可能被笑活在恐龍時代,但這正是情感和回憶所在。