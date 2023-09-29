近排我最開心聽到的說話：

一、上周有機會跟讀者見面。讀者A說：「我每晚要看過你的專欄才睡覺。」讀者B說：「讀了你的文章很多年了，今日專程來見你。」讀者C說：「你的文章令我會心微笑！每日必看！」讀者D握着我的手說：「你講出了我們的心底話，很中。」對於每位讀者的鼓勵說話，我由衷感謝。執筆寫文，我手寫我心，才對得住自己和讀者，但同時我亦知道，我所寫並非大路主流腔調，故對仍肯撥冗閱讀的每一位讀者，我衷心致謝。身為專欄作者，最幸福之事莫過於以文會友、逢其知音。

二、另一邊廂，亦曾聽過有人說：「未見你之前，幾驚發現你真人和文字不符！幸好是人如其文，你文章的節奏就如你真人說話。」是的，我個人和文字都是這個模樣，這樣最坦誠又最舒服，老實說，寫文章要扮到一個根本不是真正自己的人去寫，好辛苦啫！我不能替他人說話，且自知這樣做的話，呃到人呃唔到自己，我會精神分裂。

三、亦有很多人跟我說：「你真不像我們以前見過的那些教授。」通常引伸會問到的是：「點解你識講我哋啲潮語？」「點解你會咁知依家興啲乜？」「點解你會咁貼地？」「可否來旁聽你的課？」「點解你會咁玩得？」我認為以上問題只有很簡單的一個理由：因為我從來沒有甚麼教授形象包袱，根本不覺得甚至非常討厭老是要提醒／在意自己甚麼職業、甚麼身份。我之所以選擇教書這個職業，純粹只是因為我熱愛思考、熱愛知識和熱愛啟發別人思考，並非因為要做教授那個身份，所以從來不覺得有甚麼特別。再宏觀去看，我們都是宇宙微塵，世上沒有任何人，宇宙仍如常運行，只有那些自以為很重要、很特別的人，才會煞有介事地有那麼多無謂包袱，所以才活得那麼生硬。

人活到這個時候了，還不放膽坦蕩蕩地活出真我，與別人坦誠相處，真不知還要等到幾時。