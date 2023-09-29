夜市恐不易做 拆解深層原因

有在尖沙咀海濱賣燒賣的檔口賣20元4粒燒賣，引起不少討論。當然在酒樓賣的燒賣不止此數，但有座位及空調，以20元4粒的價錢在街上食，似乎貴了很多。如果是在節期如年宵、花燈節還算可以，但此價錢長期一定無以為繼，因為選擇多的是，因此不要開心得太早，這只是個別例子。

成本問題 出遊更多平價選擇

政府推動夜經濟，希望令晚上的氣氛好一些，可惜我認為即使商場開晚點、街上有攤檔，夜經濟長遠仍然難有起色，主要是成本的問題。旅客喜愛價廉物美的東西，而正正如深圳、台灣、日本、泰國皆可以提供價廉物美的東西，想吃想玩便到那裏，而在香港只花基本的如早、午、晚餐，吃好點甚至是米芝蓮，絕對可以出外。

我在不少媒體有分享一些數據，疫情前、2019年前，香港每月餐飲的營業額是100億元，但現在只是約90多億元，每月下跌了約5億元即5%。不要少看這5%，不少餐廳的利潤是在此水平，營業額少了5%便隨時由賺變蝕，因此大家也看到不少餐廳關門了，不關門的也要減價，營業額大不如前。零售的也一樣，之前每個月約是400億元，現在約是330億元，疫情最嚴重沒有旅客來時約是270億至280億元，開關後內地旅客只帶來了數十億元1個月，而不是從前的100億元以上。

人民幣下跌，令香港原本已很昂貴的物價變得更昂貴，內地的經濟也轉差，加上其他地區的競爭，旅客包括自家香港人有選擇。造成物價高昂的深層原因，是香港的地價。有人說不是嘛，租金不是零售店、餐廳最大的成本，但當我們看真點時，以餐廳為例，食材的價格不會相差很遠，人工有一些影響，當地價高時人們要生存，便要有高的工資，因此主要的問題仍然在地價。為甚麼香港的地價那麼高呢？主要是政府相當依賴土地帶來的收入，賣地、差餉、地租等，沒完沒了。你買了住宅，件事未完的，買家要付上高昂、不合理的印花稅，之後是沒有盡頭的差餉和地租。

政府的架構太大，有時候一個部門做的事，另一個部門是在做相反的事，沒有協調，沒有溝通。想振興經濟，一定要鼓勵市民走出來，他們是出來了，但去了別處，每當星期六、日晚從深圳回港時，見到回港的人群，開餐廳的、零售的一定感到震驚。

違泊執法 須宏觀看經濟影響

在推行夜市前，其實不少市民願意在假日往郊外消費，但可能是政府派了消費券的緣故，在這幾年的預算中，交通違例事項由2021年的10.6億元增加2億、3億元，至2023年的12.7億元，駕駛者也許會感到執法嚴了，這沒有錯的，但不少想到郊外的、小島如塔門的、去布袋澳吃海鮮的，為免被抄牌不如不去好了，留待放假時去鄰國吃過飽、行過飽，這做法絕對安全也快樂。有一個平日的晚上去布袋澳吃海鮮，只有幾枱客，而從前可以泊車的斜路不准泊車了。我不是說不應執法，但大前提是有協調，要宏觀地看對經濟的影響。

我知道每逢賽馬日，沙田馬場附近的斜路有大量的非法泊車，但警方沒有行動。說真的，為了預算中增加2億、3億元1年的收入，但放棄了每月5億元的餐飲收入，哪個方向才對？大家去答吧。

再下去的話，財政赤字擴大了，花費依然，但帶來的不是收入，而是支出。公務員減薪不是沒可能，內地的情況便是。因此這不是純經濟的問題了，而是政府收入的問題，即是說了多年的稅基，一日這政府收入的問題沒處理好，架構龐大，互不協調，消費者不會願意付高昂又不合理的價格，去支持一個沒有協調而表現又每況愈下的架構。

▲ 作者認為政府推動夜經濟長遠仍然難有起色，主要是成本的問題，尤其人民幣下跌令香港物價變得更昂貴。（資料圖片）