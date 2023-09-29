港藉一帶一路 鞏仲裁中心地位

隨着新時代的來臨，香港作為國際法律和解決爭議的服務中心，既充滿着機遇，也面臨着挑戰。在「一國兩制」下，香港既擁有國家大力支持，亦具備極高的國際聲譽，可從多個領域發揮優勢，進一步鞏固和提升香港國際仲裁中心的地位。

近年來，國際地緣政治日趨複雜，歐美及日韓等國家對選擇香港作為仲裁地持懷疑態度。無論這些懷疑的理由是否基於事實，無可否認的是，其已經導致一些企業會更加謹慎地選擇香港作為仲裁地點。

要應對這一挑戰，只有當更多交易在香港簽訂時，才能使交易雙方更願意選擇香港作為仲裁地點，包括積極推動與中東、東盟以及「一帶一路」國家的商業機構開展交易，並選擇香港作為仲裁地。這將有助於增加香港的交易量，從而提升其作為仲裁地的知名度和聲譽。

接軌國際 促更多交易選港仲裁

適逢今年是「一帶一路」倡議提出十周年，「一帶一路」高峰論壇日前在香港圓滿閉幕。在參與共建「一帶一路」的進程中，最能展現香港所長的就是全方位的專業服務，而香港完善的爭議解決法律制度在對外經貿合作中具有獨特優勢，可為「一帶一路」高質量發展提供「軟件」支撑。

作為中國境內唯一實行普通法的司法管轄區，香港的法律體系與國際接軌，發展潛力巨大。香港特區政府可更積極地與「一帶一路」沿綫國家的政府、仲裁機構和法律界建立更緊密的合作關係，通過舉辦研討會、培訓課程和交流活動等，展示香港作為一個可靠、透明和高度專業的商業和仲裁中心的優勢。

仲裁過程通常是私密的，裁決結果和詳細案件資訊並不對外公開，這是仲裁的重要特徵之一。然而，這也導致外界難以評估香港仲裁機構的專業水準、裁決的公正性以及香港仲裁員的能力和經驗，使得業界難以對外展示自身優勢。

定期出版仲裁摘要 增外界信心

有鑑於此，香港可以與仲裁機構和法律界協調合作，定期以匿名方式出版仲裁裁決的摘要，向全球推廣香港仲裁業的高水準。這些摘要可以包括仲裁案件的背景資訊、爭議焦點、仲裁庭的組成、關鍵裁決要點以及裁決結果，但不透露具體當事人的身份資訊。通過這種方式，可以提高香港仲裁的透明度，增加國際社會的信心，進一步鞏固香港作為國際仲裁中心的地位。

目前，香港的仲裁法律框架以聯合國貿發會仲裁示範法為基礎，幾乎沒有對仲裁裁決提供上訴的機會。這限制了企業選擇仲裁解決爭議的意願，因為他們擔心無法糾正仲裁裁決中出現的明顯法律錯誤。對於一些國際企業來講，能夠進行上訴是一項重要的保障機制。

為解決這個問題，香港可以考慮修改仲裁法律，參照英國1996年仲裁法的做法，允許對明顯法律錯誤的仲裁裁決提供上訴機會。這將為當事人提供一種途徑，以糾正可能導致不公正結果的錯誤裁決。

需要強調的是，這並不意味着仲裁上訴會變得普遍和濫用。相反，法院將扮演嚴格的「門檻把關者」角色，僅在明顯法律錯誤的情況下才允許上訴。

總結而言，香港作為國際法律和解決爭議的服務中心，在新時代下面臨着各種挑戰。通過積極推動與友好國家的交易，提高透明度，修訂仲裁法律框架，香港可以鞏固其在國際仲裁領域的地位，並繼續發揮其重要作用。這將有助於吸引更多的企業選擇香港作為仲裁地，推動香港在國際仲裁舞台上的聲譽不斷上升。

▲ 在參與共建「一帶一路」的進程中，最能展現香港所長的就是全方位的專業服務。圖為國務院副總理丁薛祥日前在 「一帶一路」高峰論壇透過視像發表主旨演講。（政府新聞處資料圖片）