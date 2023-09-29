三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 行政人員版 2023/09/29 分享： 分享： 作為香港首位使用iPhone的人，筆者曾被傳媒冠以「一號果粉」封號。實際上，因為經營軟件公司的關係，除了需要擁有搭載iOS系統的iPhone，亦要準備Android系統的手機以測試系統的兼容性。這幾年 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 2023/09/22 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 2023/09/15 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 2023/09/08 Web3正版AI歌曲平台 倘能做好顛覆行業發展 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 2023/09/01 信仰與創新結合 「天國企業」潛力大 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 2023/08/25 元宇宙AI強強聯手 打造全新商業模式 創新科技及應用 科技行業 科研 智能手機 科技硬件 Apple 產品 iPhone 硬件 Android