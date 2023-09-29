阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯

亞運賽事正在杭州進行得如火如荼，緊接其後的還有將於10月22日開幕的第4屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運）。為推動無障礙、智慧亞運，阿里雲推出人工智能（AI）手語繙譯員「小莫」，支援中文手、口語對譯，促進聾

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