阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 行政人員版 2023/09/29 分享： 分享： 亞運賽事正在杭州進行得如火如荼，緊接其後的還有將於10月22日開幕的第4屆亞洲殘疾人運動會（亞殘運）。為推動無障礙、智慧亞運，阿里雲推出人工智能（AI）手語繙譯員「小莫」，支援中文手、口語對譯，促進聾 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 今日 調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 2023/09/28 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 2023/09/28 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 2023/09/27 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 2023/09/27 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 創新科技及應用 科技行業 人工智能 運動 殘疾 機器學習 阿里雲 亞運會