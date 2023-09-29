調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決 行政人員版 2023/09/29 分享： 分享： 假新聞在社交平台傳播的問題愈趨嚴峻，歐盟較早前也特意進行研究，檢視6大社交平台，並發現前稱Twitter的X平台上的假信息比例最高，並呼籲負責人馬斯克（Elon Musk）盡快解決假信息氾濫的問題。 歐 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 今日 阿里雲推AI手語繙譯員 支援中文手口語對譯 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 2023/09/28 Meet with Apple Experts 讓開發者了解最新資源 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 2023/09/28 CIA開發AI聊天機械人 助分析師篩選情報 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 2023/09/27 Zoom Contact Center AI新功能助改善客服 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 2023/09/27 Getty Images推生成式AI 允用戶訓練授權圖片 歐盟 社交平台 媒體 Facebook YouTube Twitter Instagram 馬斯克 Meta 假新聞