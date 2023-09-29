調查：X平台多假信息 歐盟促馬斯克解決

假新聞在社交平台傳播的問題愈趨嚴峻，歐盟較早前也特意進行研究，檢視6大社交平台，並發現前稱Twitter的X平台上的假信息比例最高，並呼籲負責人馬斯克（Elon Musk）盡快解決假信息氾濫的問題。

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