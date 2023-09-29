周大福《Beyond Time》鑽石展覽 首次展出稀珍珠寶傑作 見證百年絕色芳華與匠心工藝

鑽石，之所以被賦予天長地久、超越時間的含義，是因為一顆鑽石的誕生，需要經過十億年的時光、經歷地殼的變動、熔岩的迸發，才能蛻變成珍貴的天然瑰寶。縱使經歷了無數轉變，惟有鑽石一直閃爍無瑕。為了讓大眾親身見證一顆鑽石由誕生到成為高雅時尚的鑽飾，周大福由今日起至10月2日（星期一）會於中環大館複式展室（Duplex Studio）舉行《Beyond Time》鑽石展覽，帶領大家展開一場珠寶藝術視覺之旅，一同探索逾90多年來周大福與鑽石微妙關係，還可以一睹首次展出的珍稀鑽飾。

▲ ​​​​​​​《Beyond Time》展覽不單揭示了鑽石的誕生，觀眾亦可探視周大福與鑽石產業的歷史。

走進「魅鑽」隊道 置身璀璨萬花筒打卡

歷史與珠寶藝術，同樣值得讓人花時間去欣賞和探索。今次周大福珠寶集團特別選址在擁有逾170年歷史的中環大館舉辦鑽石展覽，希望在濃厚的歷史氛圍下，讓觀眾投入這場與別不同的天然鑽石之旅。

展覽開端的紅色隧道，以故事牆展示出周大福歷年來與鑽石密不可分的關係和多年來打造天然鑽石的匠心與堅持。走過故事牆，進入沉浸式藝術裝置，猶如置身於璀璨的萬花筒當中，四周都是絕佳的打卡位置！360度的光影體驗讓你親身感受鑽石源於大自然的獨有魅力和內在美。

觀眾更可參加互動體驗遊戲，還有限量禮品可以帶回家留念！只要上網預先登記，憑二維碼就可參加遊戲製作專屬自己的鑽石光芒。完成遊戲後就可領取客製化限量禮品。

▲ 紅色隊道兩旁的故事牆，寫滿周大福逾90多年來於鑽石行業的重要里程碑。

▲ 360度的光影體驗讓你親身感受鑽石源於大自然的獨有魅力和內在美。

全場焦點！首次展出稀世珠寶典藏

今次展覽另一亮點，是多件獨一無二的鑽石藝術品，而全場最矚目的，莫過於首次公開展出的《裕世鑽芳華》，由國際享譽盛名的珠寶藝術家陳世英（Wallace Chan）親自操刀創作。作品的主石用上周大福於2010年競投得的507.55卡IIA級的「庫裡南遺產」鑽石毛坯，在工匠經過47,000小時精心雕琢後，蛻變成一件可以有27種不同配戴方式的稀有珍品。其中最大的一顆DIF的切割和車工獲得3-Excellent最高級別的鑽石重達104卡。大家可以把握今次機會近距離欣賞這件兼具高超工藝和創意的珠寶珍品。

▲ 《裕世鑽芳華》由507.55卡IIA級的「庫裡南遺產」鑽石毛坯，經過47,000小時精心雕琢而成，有27種不同配戴方式，盡顯工匠與設計師的匠心獨運。

極罕天然彩鑽

純淨無瑕的鑽石已經罕見難求，當中成功被開採的彩鑽更是萬中無一。5.03卡綠鑽以可遇不可求的自然美景北極光「Aurora Green」命名，呼應綠鑽的難得和美艷色澤，是來自大自然得來不易的瑰寶。以及周大福於2019年11月在佩特拉舉行的拍賣會上成功競投到的庫裡南鑽石礦的藍鑽，以專用工具花上3年時間打造出8.08卡VVS2心形艷彩藍鑽。每一顆鑽石都是獨一無二，而工匠的卓越工藝定叫參加者嘆為觀止。

▲ 極罕有的5.03卡綠鑽，就如自然美景北極光般可遇不可求，所以亦以「Aurora Green」命名。

▲ 以專用工具用3年時間打造出8.08卡VVS2心形艷彩藍鑽，屬於罕有珍品，同樣值得駐足觀賞。

▲ 展覽還會展出一系列不同鑽飾，盡顯出高超工藝和創意。

周大福《Beyond Time》鑽石展覽

舉辦日期：即日至10月2日（星期一）

地點：大館01座LG2複式展室（中環荷李活道10號）

時間：上午10時至晚上7時

報名方法： https://bit.ly/3LFLRFQ



（特約）