放寬樓花按保 仍無助樓市轉好

【救市措施】雖然按揭證券於上周五突然放寬按保，令樓價$1,000萬或以下的短期樓花，買家採用折扣率較高的即供付款，亦可承造最高九成按揭，但相關措施推出後，一手交投未有即時好轉，銷情繼續慢熱，預料不少買

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