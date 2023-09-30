放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 【救市措施】雖然按揭證券於上周五突然放寬按保，令樓價$1,000萬或以下的短期樓花，買家採用折扣率較高的即供付款，亦可承造最高九成按揭，但相關措施推出後，一手交投未有即時好轉，銷情繼續慢熱，預料不少買 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 你可能感興趣 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 01:00 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 01:00 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 01:00 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 最新專欄文章 更多 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 施政報告 人民幣 銀行