20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 【積極促銷】隨着中秋及國慶長假期到臨，多個新盤均推出置業優惠，藉以吸引買家入市。若截至周四（28日），約有20個新盤推出優惠，內容包括旅遊套票、傢俬、電器及商場禮劵等。 當中價值最高為國際集團及大富控股 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 你可能感興趣 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 01:00 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 01:00 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 01:00 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 最新專欄文章 更多 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 尚林