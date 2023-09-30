20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車

【積極促銷】隨着中秋及國慶長假期到臨，多個新盤均推出置業優惠，藉以吸引買家入市。若截至周四（28日），約有20個新盤推出優惠，內容包括旅遊套票、傢俬、電器及商場禮劵等。

當中價值最高為國際集團及大富控股

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