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啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場

置業家居 2023/09/30

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【同場加映】啟德PARK PENINSULA再有新盤準備出擊，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第一期，亦有望於10月推出。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目最快於10

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欄名 : 封面故事

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