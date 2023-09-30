啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 【同場加映】啟德PARK PENINSULA再有新盤準備出擊，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第一期，亦有望於10月推出。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目最快於10 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 你可能感興趣 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 01:00 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 01:00 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 01:00 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 最新專欄文章 更多 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 施政報告