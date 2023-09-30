啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場

【同場加映】啟德PARK PENINSULA再有新盤準備出擊，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣第一期，亦有望於10月推出。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目最快於10

...