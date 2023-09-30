  • 29°C
香港時間 : 2023930日 (週六) 02:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」

置業家居 2023/09/30

分享：

分享：

【香港夜繽紛】港府為提振夜間經濟活動，早前推出「香港夜繽紛」活動，並有多個購物商場響應，適逢杭州亞運正舉行，有商場除了直播港隊賽事後，更會在周末直播英超足球賽事，務求吸引夜間人流。

其中K11

...

欄名 : 封面故事

相關文章

新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市
今日
新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市
放寬樓花按保 仍無助樓市轉好
今日
放寬樓花按保 仍無助樓市轉好
20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車
今日
20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車
啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場
今日
啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場
逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士
今日
逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士

你可能感興趣

新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市
今日 01:00
新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市
放寬樓花按保 仍無助樓市轉好
今日 01:00
放寬樓花按保 仍無助樓市轉好
20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車
今日 01:00
20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車

最新專欄文章 更多

新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市
今日
新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市
逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士
今日
逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士
啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場
今日
啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場
20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車
今日
20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車
放寬樓花按保 仍無助樓市轉好
今日
放寬樓花按保 仍無助樓市轉好
施政報告

上一篇文章

啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場

下一篇文章

逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？