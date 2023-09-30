多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」

【香港夜繽紛】港府為提振夜間經濟活動，早前推出「香港夜繽紛」活動，並有多個購物商場響應，適逢杭州亞運正舉行，有商場除了直播港隊賽事後，更會在周末直播英超足球賽事，務求吸引夜間人流。

其中K11

...