逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 【十‧一優惠】為歡渡十‧一國慶，當日除了再度於維港上空舉行煙花滙演，同時也有連串活動及優惠，當中包括全港超過60間戲院戲票，將以半價發售。 市民當日可免費乘搭電車、兩條渡輪航綫，包括天星小輪的尖沙咀至灣 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 你可能感興趣 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 01:00 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 01:00 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 01:00 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 最新專欄文章 更多 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 今日 新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 施政報告