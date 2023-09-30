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逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士

置業家居 2023/09/30

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【十‧一優惠】為歡渡十‧一國慶，當日除了再度於維港上空舉行煙花滙演，同時也有連串活動及優惠，當中包括全港超過60間戲院戲票，將以半價發售。

市民當日可免費乘搭電車、兩條渡輪航綫，包括天星小輪的尖沙咀至灣

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欄名 : 封面故事

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