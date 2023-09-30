新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 9月一手市況受息口高企，以及接連出現極端天氣影響，成交量未如理想，更回落至年內按月新低；但適逢中秋國慶長假期來臨，加上「財爺」日前轉口風，指現時樓市情況與引入辣招時不同，令外界解讀為有機會減辣。一眾發 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 你可能感興趣 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 01:00 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 01:00 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 01:00 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 最新專欄文章 更多 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 今日 逾千食肆提供折扣 小童免費搭港鐵及巴士 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 今日 多個商場推優惠活動 搞活「夜經濟」 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 今日 啟德海灣第一期涉1,017伙 最快下月登場 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 今日 20個新盤推中秋國慶優惠 尚林買家可獲贈$32.8萬電動車 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 今日 放寬樓花按保 仍無助樓市轉好 極端天氣 施政報告 財政司 天氣 颱風 一手市場 商場 陳茂波