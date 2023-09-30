新盤趁長假期推優惠吸客 睇樓兼逛商場撑夜市

9月一手市況受息口高企，以及接連出現極端天氣影響，成交量未如理想，更回落至年內按月新低；但適逢中秋國慶長假期來臨，加上「財爺」日前轉口風，指現時樓市情況與引入辣招時不同，令外界解讀為有機會減辣。一眾發

...