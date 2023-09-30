港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 由市建局發展的紅磡煥然懿居第三座正式推出，全盤以市價七八折發售，1房售價由$408.2萬起，並由周三（27日）起接受申請，預料在明年3月起揀樓，同時設有轉讓限制，購入單位首5年內不得轉讓及出租。 作為港 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市熱話 相關文章 18樓J室 324平方呎 1房 今日 18樓J室 324平方呎 1房 你可能感興趣 18樓J室 324平方呎 1房 今日 01:00 18樓J室 324平方呎 1房 最新專欄文章 更多 18樓J室 324平方呎 1房 今日 18樓J室 324平方呎 1房 【區內筍盤推介】帝華軒3房 青馬橋海景 2023/09/23 【區內筍盤推介】帝華軒3房 青馬橋海景 【區內筍盤推介】上源2房 木系裝修 2023/09/23 【區內筍盤推介】上源2房 木系裝修 新盤低開搶客 掃管笏深井重災 二手業主劈價蝕沽 2023/09/23 新盤低開搶客 掃管笏深井重災 二手業主劈價蝕沽 20大屋苑租金企穩 優質戶獲高價承租 2023/09/16 20大屋苑租金企穩 優質戶獲高價承租 上車盤 一手市場 煥然懿居 市建局