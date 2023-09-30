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港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍

置業家居 2023/09/30

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由市建局發展的紅磡煥然懿居第三座正式推出，全盤以市價七八折發售，1房售價由$408.2萬起，並由周三（27日）起接受申請，預料在明年3月起揀樓，同時設有轉讓限制，購入單位首5年內不得轉讓及出租。

作為港

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欄名 : 樓市熱話

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