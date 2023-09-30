18樓J室 324平方呎 1房

煥然懿居第三座設有售樓處及3個示範單位予外界參觀，當中經改動的有裝修示範單位以18樓J室為藍本搭建，實用面積為324平方呎，1房間隔，外連22平方呎露台。單位大門裝有電子門鎖，可用5種方式解鎖，除了常

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