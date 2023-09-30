18樓J室 324平方呎 1房 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 煥然懿居第三座設有售樓處及3個示範單位予外界參觀，當中經改動的有裝修示範單位以18樓J室為藍本搭建，實用面積為324平方呎，1房間隔，外連22平方呎露台。單位大門裝有電子門鎖，可用5種方式解鎖，除了常 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市熱話 相關文章 港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 今日 港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 你可能感興趣 港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 今日 01:00 港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 最新專欄文章 更多 港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 今日 港人首置盤煥然懿居第三座 1房$408.2萬起 樓市下行 反應未見踴躍 【區內筍盤推介】帝華軒3房 青馬橋海景 2023/09/23 【區內筍盤推介】帝華軒3房 青馬橋海景 【區內筍盤推介】上源2房 木系裝修 2023/09/23 【區內筍盤推介】上源2房 木系裝修 新盤低開搶客 掃管笏深井重災 二手業主劈價蝕沽 2023/09/23 新盤低開搶客 掃管笏深井重災 二手業主劈價蝕沽 20大屋苑租金企穩 優質戶獲高價承租 2023/09/16 20大屋苑租金企穩 優質戶獲高價承租 上車盤 一手市場 煥然懿居 市建局