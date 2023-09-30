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倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起

置業家居 2023/09/30

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英國倫敦經濟發展蓬勃之餘，生活及教育配套亦相當完備，吸引不少港人移居及前赴升學。是次推介位處Zone 2的Bermondsey Heights，現正有26伙高樓層單位在港推售；系列名為「Skyline

...

欄名 : 海外置業

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