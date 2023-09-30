倫敦Skyline Collection, Bermondsey Heights 戶戶享360度市景 1房入場價$488萬起 置業家居 2023/09/30 分享： 分享： 英國倫敦經濟發展蓬勃之餘，生活及教育配套亦相當完備，吸引不少港人移居及前赴升學。是次推介位處Zone 2的Bermondsey Heights，現正有26伙高樓層單位在港推售；系列名為「Skyline ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 2023/09/23 吉隆坡Alfa Bangsar位處傳統豪宅區 1房入場費$179餘萬起 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 2023/09/16 吉隆坡DC Residensi鄰近核心商業區 已屆現樓 即買即住 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 2023/09/09 曼徹斯特Brunswick Mill活化歷史建築 變身高級裝潢住宅 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 2023/09/02 北海道HOTELA可購入單位股份 合長綫投資者收租 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 2023/08/26 墨爾本Park Quarter萬豪行政公寓 提供五星級配套 英國 倫敦 海外物業 英鎊