「高街鬼屋」神秘遊廊解封 首度全天候開放予公眾 副刊版 2023/09/30 分享： 分享： 一提起高街，就立即令人聯想起「鬼屋」，這座前身是精神病院的歷史古迹，經歷了多次演變、荒廢、重建，只剩下了立面及拱形遊廊，以及很多神秘詭異的都市傳說。今日這個重門深鎖的地方首次解封，讓市民能親自揭開神秘 ... 答問題贏走「Fueki 燈籠工作坊」名額2個詳情 登入 立即參加 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 2023/09/27 香港公園閃閃銀河 公園綵燈會成打卡熱點 茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 2023/08/25 茶果嶺海濱公園打卡遊 海濱空間+園景平台盡覽維港靚景 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 2023/08/18 3間深水埗特色小店 展出學生藝術創作 ArtWalk走進 孩子的想像世界 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 2023/08/07 T．PARK環保市集 暑期限定工作坊轉廢為樂 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節 2023/07/18 活動琳琅滿目 慶祝首屆魯班節