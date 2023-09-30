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「高街鬼屋」神秘遊廊解封 首度全天候開放予公眾

副刊版 2023/09/30

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一提起高街，就立即令人聯想起「鬼屋」，這座前身是精神病院的歷史古迹，經歷了多次演變、荒廢、重建，只剩下了立面及拱形遊廊，以及很多神秘詭異的都市傳說。今日這個重門深鎖的地方首次解封，讓市民能親自揭開神秘

...

欄名 : 本地遊

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